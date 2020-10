美 공화, 1.8조규모 부양안 추진‥다시 힘받는 협상

트럼프 대통령도 "크게 가자"며 대규모 협상 추진 시사

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 대통령의 중단 선언으로 적신호가 켜졌던 경기 부양책 협상에 청신호가 들어오기 시작했다.

9일(현지시간) 월스트리트 저널은 백악관이 부양책 규모를 기존 1조6000억 달러에서 1조8000억 달러로 제시할 것이라고 보도했다.

트럼프 대통령은 일부 항목의 부양책만 주장하던 데서 극적으로 입장을 바꿔 이날 트위터에 "크게 가자"는 글을 올리며 대규모 부양책을 협상 타결을 강조했다.

낸시 펠로시 하원의과 스티븐 므누신 재무장관은 이날도 협상을 이어갔다.

다만 협상 타결까지는 여전히 쉽지 않은 길이다. 미치 매코널 공화당 상원 원내대표는 부양책이 대선 전인 3주 안에 타결될 것 같지는 않다고 말했다. 폭스뉴스에 따르면 매코널 대표는 백악관 새로 내놓을 1조8000억 달러 부양책에도 동의하지 않는 것으로 알려졌다.

