[금융에세이]"내년 2차전지·정보서비스업 활황 예상"

[아시아경제 김민영 기자] 내년 우리나라 경제는 IT와 장비 업종과 정보서비스업, 반도체 업황이 좋아질 것이라고 전망됐다.

하나금융경영연구소는 최근 ‘2021년 산업 전망’을 발표하고 ‘포스트 코로나 시대의 한국 산업의 미래’에 대한 진단을 내놨다.

하나금융연구소는 정부투자 확대와 주요국 봉쇄 완화 등에 힘입어 국내 주요산업의 업황이 동반 회복될 것이라고 예상했다. 경기에 민감한 IT 제조업이 회복을 주도할 것이며, 특히 비대면(언택트), 디지털, 저탄소 산업의 성장세가 돋보일 것으로 전망했다. 다만 자동차, 조선, 철강 등 기존 주력 제조업의 생산량이 지난해 수준을 회복하지 못하는 등 제조업 회복 강도는 차별화가 예상된다고 설명했다.

연구소는 분석대상 12개 산업 중 반도체(회복→안정), 휴대폰·자동차·조선·소매유통(둔화→회복), 철강·석유화학(침체→회복) 등 7개 산업의 경기 싸이클이 올해에 비해 개선될 것이라고 밝혔다.

반면 2차전지·정보서비스(활황), 음식료(안정), 정유·건설(침체) 등 5개 산업의 경기 싸이클은 올해와 같을 것으로 전망했다. 올해보다 경기 싸이클이 악화될 것으로 예상되는 업종은 없는 셈이다.

연구소는 특히 시장이 본격적으로 성장 중인 2차전지 제조업과 정보서비스업, 언택트 수혜를 받고 있는 반도체 제조업의 전망을 좋게봤다.

2차전지 제조업의 경우 국내 업체의 시장 점유율이 유럽 등 해외시장 공략, 신규 자동차 업체 납품, 생산능력 증가 등으로 높아지고 있다고 분석하면서 전기차(EV) 배터리 보급 확대로 인한 규모의 경제 효과와 양호한 글로벌 시장 지위 등으로 국내 이차전지 업체의 매출액이 2021년에도 30% 이상 늘어날 것으로 전망했다.

네이버와 카카오로 대표되는 정보서비스업은 검색 및 메신저 등 플랫폼 분야의 지배력을 기반으로 커머스, 결제, 콘텐츠 등 타 사업으로의 확장이 진행되면서 고성장을 지속할 것으로 예상했다. 다만 독과점 플랫폼 영향력 강화에 대한 우려가 높아지면서 정책 리스크가 상승할 가능성이 있다고 분석했다.

김영준 이 연구소 산업분석팀장은 “빠르게 진행되고 있는 산업 생태계 변화에서 뒤쳐질 경우 기업의 생존을 장담하기 어려울 것”이라며 “코로나19로 큰 타격을 받은 정유, 항공해운, 오프라인 유통과 자동차 제조업 등의 경우 산업 재편이 나타날 가능성이 높다”고 했다.

