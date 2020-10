‘디자인도 스펙’ 차별화로 승부수 띄운 차량용품 업계

다양한 디자인으로 소비자 취향 저격하는 자동차 애프터마켓

[아시아경제 김희윤 기자] 차별화된 디자인을 내세워 소비자의 취향을 저격하는 차량용품들이 화제가 되고 있다. 블랙박스와 내비게이션 등 자동차 애프터마켓 시장에 디자인을 스펙으로 내세운 다양한 제품이 출시돼 소비자의 선택의 폭을 넓히고 있다.

10일 차량용품 업계에 따르면 성능의 상향 평준화로 제품간 비교우위 판단이 쉽지 않은 가운데 차량용품 선택 시 디자인이 제품 구매를 결정하는 핵심 요소로 떠오르고 있는 것으로 나타났다. 빌트인 블랙박스부터 스트리밍 스틱, 텀블러 형 차량 공기청정기까지 다양한 제품들이 소비자의 구매욕구를 자극하고 있다.

작지만 강한 미니멀리즘 스트리밍 스틱, 파인디지털 ‘파인드라이브 AI 2’

파인디지털이 출시한 ‘파인드라이브 AI 2’는 파인드라이브 AI의 후속모델로 미니멀 스트리밍 스틱이다. 바 형태의 심플한 본체를 차량에 꽂으면 차량용 디스플레이에 그쳤던 내비게이션 화면을 휴대폰과 연동해 다양한 콘텐츠를 차량에서 즐길 수 있다. 덕분에 별도 디스플레이나 거치대 설치 없이 순정품 이용이 가능해 탁 트인 시야를 확보한다.

디자인과 사용법 모두 단순하다. 파인드라이브 AI 2는 차량 USB 포트에 꽂으면 1초 만에 장착이 완료된다. 연결과 동시에 차량의 순정 디스플레이를 통해 다양한 기능 활용이 가능하다. 특히 전용 앱 이용 시 스마트폰에 설치된 앱을 차량 인포테인먼트로 옮겨 사용할 수 있다. 기술적으로도 64비트 쿼드코어 CPU와 2GB 램, 안드로이드 9.0 파이 운영체제로 고사양 성능을 지원한다. 여기에 어린이보호구역(스쿨존)과 회피 경로 안내기능을 갖춘 ‘아틀란 5 내비게이션’이 옵션으로 제공된다. 파인디지털 관계자는 “차량의 순정 인테리어와 내부 미관을 중시하는 운전자와 미니멀리즘 제품을 선호하는 소비자들에게 AI 2가 큰 관심을 얻고 있다”고 말했다.

차량과의 일체감 강조한 블랙박스, 팅크웨어 ‘아이나비 F3000’

차량과의 일체감을 강조한 팅크웨어의 블랙박스 ‘아이나비 F3000’은 LCD를 탑재하지 않아 제품 노출 면적을 최소화한 것이 특징이다. 전면 카메라와 후면 디스플레이로 이뤄진 기존의 블랙박스와 달리 차량과의 일체감을 높였다. 순정 인테리어도 크게 훼손하지 않는다. 기존 디스플레이의 역할은 스마트폰이 대신한다. 제품은 스마트폰 테더링으로 전용 앱 연동 시 주행영상을 실시간으로 스트리밍하고 다운로드 받을 수 있다. 팅크웨어 관계자는 “아이나비 F3000은 차량 배터리를 실시간으로 체크해 전압이 사전 설정 기준 이하로 떨어질 경우 블랙박스 전원을 자동으로 차단한다”며 “일반 제품 대비 2배 이상의 영상 저장이 가능한 저전력 주차충격 녹화기능 지원으로 놓치는 순간 없이 차량의 위험요소를 오래 기록할 수 있다”고 설명했다.

컵홀더 속, 공기 정화하는 차량용 공기청정기, 필슨 ‘FS1112’

SG생활안전이 출시한 차량용 공기청정기 필슨 ‘FS1112’은 컵홀더에 들어갈 수 있도록 최소화한 것이 특징이다. 기존 차량용 공기청정기가 콘솔박스에서 넓은 공간을 차지했다면, 필슨의 제품은 아담한 텀블러 크기로 개발돼 공간활용도가 높다. 작지만 기능은 다양하다. 0.3㎛ 크기의 초미세먼지 입자까지 99.97% 걸러주는 H13 등급의 헤파필터를 탑재했다. 아울러 4800rpm의 고속회전을 자랑하는 HDB 아이코닉 팬으로 차량 내부 공기를 빠르게 정화한다. 또한 소음 발생을 최소화해 쾌적한 운전환경을 조성하며, 차량의 순정 인테리어를 유지하면서 아담한 디자인으로 차량 내 인테리어 효과도 연출한다.

디자인을 전면에 내세운 자동차 애프터마켓 트렌드에 대해 업계 관계자는 “우수한 성능과 가격 만족도가 상향 평준화됨에 따라 개인의 취향을 만족시키는 차별화된 디자인이 새로운 경쟁력이 되고 있다”며 “심플한 외관과 콤팩트한 제품 크기가 운전자들의 구매 욕구를 자극하고 있는 것을 고려해 각 업체마다 제품 소형화를 위한 기술 개발에 매진할 것”이라 전망했다.

