[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 9일 오후 9시 53분께 전남 담양군 한 비료제조 공장에서 화재가 발생했다.

담양소방서 전 소방력과 광주소방본부가 함께 현재 진화 작업을 벌이고 있다.

이 불로 건물 1동과 공장기계설비 일체가 불에 탔다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

소방은 불길이 완전히 잡히는 대로 정확한 화재 원인과 세부 재산피해 내역을 조사할 방침이다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr