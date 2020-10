시험지 유출 ‘피해는 학생들 몫’ 책임은 누가 지나?

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남 완도의 한 고등학교에서 발생한 시험지 유출과 성희롱 사건을 두고 교육 당국의 피해 대책이 미비하다는 지적이 나오고 있다.

10일 전남도교육청은 시험지 유출이 발생한 완도고등학교 대책 방안에 대한 질문에 대입 수시모집 지원을 희망하는 학생들의 진학 상담과 자기소개서 작성 지도 등 문제 해결을 위한 대책을 마련했다고 답했다.

더불어 직위 해제된 A교사 후임으로 대입 현장지원단과 지도 경력이 많은 교사를 투입했으며, 해당 학교 관리자를 통해 문제 상황 및 보완 계획을 확인한 점을 강조했다.

이외에도 본청 중등교육과 진로진학팀의 대입 담당 장학사, 대입 파견교사가 학교를 직접 방문해 현장 상황을 확인하고, 개별 상담 및 추가적인 지원 활동을 했다고 답변했다.

하지만 도교육청과 학교 측 주장과는 달리 해당 학교 학생들과 학부모들은 전혀 상반된 반응을 보였다.

학부모들은 여전히 시험지 유출로 피해를 본 학생들의 대입 문제 해결을 위한 근본적인 방안이 필요하다는 입장이다.

해당 학교의 고3 학생은 “가장 큰 피해자는 학생들인데 우리가 마치 큰 죄인인 양 오명을 뒤집어쓸까 염려된다”며 “대입을 위해 열심히 공부한 학생들이 시험지 유출로 큰 혼란을 겪고 있다. 당장 대학 면접부터 막막하다”고 호소했다.

이 학교의 한 학부모는 “시험지 유출을 학교에 알리지 않고 경찰에 직접 신고한 이유를 주변에서 듣고 학교를 신뢰 못한 학생들의 아픔이 느껴져 안타까웠다 ”며 “도교육청은 ‘대처를 잘했다’는 학교 측 답변만 믿지 말고, 피해를 본 학생들을 제대로 관리해달라”고 요구했다

한편 전남도교육청은 수능 면접 등 대학별 고사 대비에 해당 학교 학생들이 어려움을 겪지 않도록 도교육청 차원에서 대입 현장지원단 등 대입 지도 관련 전문가 지원단을 구성해 추가 지원을 계획하고 있다고 밝혔다.

도교육청 관계자는 “학교를 현장 상황을 다시 한번 파악하고, 대입 면담 등 상담이 필요한 부분이 있으면 적극 지원하겠다”며 “학생들과 학부모들의 목소리에 좀 더 귀 기울이고 현실적인 도움을 위해 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr