올해 美 IPO 시장의 3가지 키워드는

[아시아경제 송화정 기자]올해 국내 기업공개(IPO) 열풍이 뜨거웠던 것처럼 미국 IPO 시장도 뜨거운 열기가 이어지고 있다. 올해 미국 IPO 시장의 3가지 키워드는 소프트웨어(SW), 직상장 그리고 스팩(SPAC·기업인수목적회사)이었다.

10일 한국투자증권의 따르면 9월 한 달간 미국 주식시장에는 33개의 기업이 신규 상장했으며 총 공모 규모는 132억달러(약 15조2130억원)에 달했다. 월간 IPO 건수와 공모금액 모두 올해 최대치를 기록했다.

업종별로 보면 IT기업들의 상장 행렬이 두드러졌다. IT업종이 전체 공모금액의 절반 이상을 차지했다. 헬스케어는 신규 상장 건수가 가장 많았으나 공모금액 기준으로는 전체의 30% 수준이었다. 이외에 소재, 부동산(리츠), 금융, 자유소비재, 필수소비재 등 업종 분포 역시 다양했다. 국가별로도 미국 외에 중국, 뉴질랜드, 아랍에미리트(UAE) 등 여러 국가의 기업이 신규 자금 조달에 나섰다.

방경내 한국투자증권 연구원은 "9월 미국 IPO 시장의 3가지 키워드로 SW, 직상장, 스팩을 꼽을 수 있다"면서 "9월 신규 상장 IT기업 중 소프트웨어 분야의 기업이 많았는데 이중 2개는 전통적인 IPO 방식 대신 직상장 방식을 택해 이목을 끌었고 풍부해진 유동성을 기반으로 찾아온 올해의 스팩 열풍도 신규 스팩의 연이은 상장으로 이어졌다"고 말했다.

업무 관리 SW 기업 아사나와 빅데이터 분석 분야의 유니콘 기업 팔란티어는 2018년 스포티파이와 2019년 슬랙에 이어 올해 최초로 직상장에 나서 눈길을 끌었다. 직상장(direct listing)은 신규 공모 없이 기존 주주들의 주식이 곧바로 상장돼 유통시장에서 거래되는 방식이다. 방 연구원은 "직상장은 상장을 준비하는 기업 입장에서 상장 주간사 및 로드쇼가 없어 비용과 시간 모두 절약할 수 있다는 장점이 있다"면서 "또한 신규 주식발행이 없어 지분 희석 문제도 피해갈 수 있으며 보호예수기간에 대한 규정이 없기 때문에 주요 주주들이 바로 지분을 매도해 현금화할 수 있다"고 설명했다. 주가는 거래 첫날 시장의 수급에 따라 정해진다. 일반 IPO 기업과 달리 공모가 밴드는 없으나 기준가(reference price)가 제시되기도 한다.

올해 9월 말까지 120여개의 스팩이 상장하며 전체 IPO 건수의 40% 이상을 차지했다. 방 연구원은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 얼어붙은 상반기 IPO 시장에서 현금으로 무장한 스팩은 상장을 원하는 비상장기업들에 매력적인 대안으로 자리했다"면서 "올해 들어 니콜라, 드래프트킹 등이 SPAC과의 합병을 통해 상장한 바 있으며 유명 펀드매니저 빌 애크먼이 설립한 스팩의 상장도 인기에 불을 지폈다"고 말했다.

10월에도 미국 IPO 시장의 주요 키워드는 크게 바뀌지 않을 것이란 전망이다. 방 연구원은 "변동성 장세의 영향 속에서도 10월 IPO 시장의 주요 키워드는 유효할 것"이라며 "다만 증시 환경의 영향을 많이 받는 특성을 고려했을 때 최근 기술주 조정, 11월 대선 이슈 등으로 인해 9월에 비해서는 조용한 한 달이 될 것"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr