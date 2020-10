운동복이야? 일상복이야?…신상 트레이닝복 모아보기

[아시아경제 조유진 기자] 운동하기에 더할 나위 없이 좋은 계절이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 집콕 생활이 길어지면서 일상복과 운동복을 겸할 수 있는 신제품 출시가 줄을 잇고 있다.

스포츠 브랜드 프로스펙스는 일상과 야외 운동 동시에 활용 가능한 남녀 트레이닝 세트를 선보였다. 남성용 제품인 프로 푸쉬 트레이닝 세트는 네오플랜 타입의 스트레치 원단인 폴리 스판 소재를 사용해 슬림하게 핏을 잡아준한다. 상의는 집업과 경량 다운 충전재를 적용한 조끼가 한 세트로 실용성까지 더했다. 심플하고 깔끔한 디자인에 상의, 하의 모두 멜란지 그레이, 블랙 2가지 컬러로 출시됐다.

소프트 트리코트 트레이닝 세트는 터치감이 부드러운 폴리 트리코트 소재를 사용한 여성용 제품이다. 가슴 및 등판 부분에 입체감이 느껴지는 엠보 디자인의 배색 소재와 엉덩이를 살짝 가려 주는 길이가 세련되면서 날씬해 보이는 효과를 제공한다. 상의는 라이트 그레이, 블랙 하의는 차콜 그레이, 블랙 등 2가지 컬러로 출시됐다.

프로스펙스 관계자는 “이번에 선보인 트레이닝 세트는 보온성, 신축성 등 다양한 기능성으로 지금부터 겨울까지 일상과 야외 운동 모두 편하게 활용할 수 있는 제품이며, 다른 제품과 함께 연출하기에도 좋다”고 전했다.

코오롱인더스트리 FnC부문의 캐주얼 브랜드 럭키마르쉐가 모델 라비와 협업해 선보인 트레이닝복은 라비의 힙합 감성과 럭키마르쉐 브랜드의 스토리텔링을 담았다. 아이템은 후드 티셔츠, 스웻셔츠, 트랙팬츠, 레깅스 등으로 구성됐다.

슬리브리스 후드 스웻셔츠는 넉넉한 기장감의 오버핏 나시 후드로 앞, 뒤판에 라비와 럭키마르쉐 컬래버 레터링 프린트로 포인트를 준 아이템이다. 남녀공용으로 럭키마르쉐 아이템들과 레이어드해 더욱 멋스럽게 착용할 수 있다.

저지 트랙 쇼츠는 도톰한 두께감과 허리 전체 밴딩 처리로 편안하게 착용 가능한 제품이다. 힙부분의 레터링 포인트가 있으며 일반 저지 팬츠보다 루즈하게 디자인되어 색다른 스타일링이 가능하다.

애슬래저 브랜드 안다르가 내놓은 퍼포먼스 레깅스 ‘에어코튼 핏 하이라이즈’는 포근한 착용감으로 간절기 필수 아이템으로 사랑 받아온 에어코튼 시리 레깅스를 업그레이드한 제품이다.

코튼 팬츠를 착용한 듯한 편안함, 라이크라 스포츠를 함유한 최상의 탄성력, 생활 자외선 차단 기능 등 소비자들이 선호하는 에어코튼의 장점에 새로운 디자인을 적용했따. 복부를 덮는 하이웨이스트 기장 등 디테일을 변경해 고강도 퍼포먼스에도 적합하다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr