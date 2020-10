"본격 가을 분양시장 개막"…다음주 주목할 단지는

[아시아경제 김유리 기자] 다음주 '더샵부평' 등 전국에서 5319가구가 분양에 나선다.

10일 부동산114에 따르면 10월 셋째 주에는 전국 7개 단지에서 총 5319가구(일반분양 732가구)가 분양을 시작한다. 인천 부평구 십정동 '더샵부평(민간임대)', 경기 양평군 양평읍 '양평까뮤이스테이트' 등이 청약을 개시한다. 모델하우스는 9개 사업장에서 개관을 준비 중이다. 경기 안양시 박달동 '안양리버자이르네', 경기 의정부시 의정부동 '의정부역푸르지오더센트럴', 경기 여주시 교동 '여주역우남퍼스트빌', 전남 순천시 조곡동 'e편한세상순천어반타워' 등이 오픈할 예정이다.

우남건설이 경기 여주역세권 도시개발구역 2블록(교동 427 일원)에 '여주역우남퍼스트빌'을 분양한다. 단지는 지하 2층~지상 18층, 8개동, 59~99㎡(전용면적), 총 602가구로 공급된다. 경강선 여주역을 걸어서 이동할 수 있는 여주역세권 도시개발구역에 들어서는 첫 번째 분양 단지다. 여주역세권지구 내 학교시설 복합화 사업이 속도를 내고 있어 교육환경이 개선될 것으로 전망된다. 중부내륙고속도로 서여주IC, 영동고속도로, 제2영동고속도로 등 광역 교통망이 잘 갖춰져 있으며 여주프리미엄아울렛, 이마트(여주점) 등 대형 쇼핑시설을 가까이에서 누릴 수 있다.

대림산업은 이달 전남 순천시 조곡동 634 일원에 'e편한세상순천어반타워'를 공급한다. 지하 3층~지상 25층, 10개동 규모로 조성되며 84~112㎡ 총 632가구가 분양된다. 단지 서쪽에는 동천이 흐르고 동쪽에는 봉화산이 자리해 주거환경 쾌적하며 일부 세대는 조망이 가능하다. 단지 내부에는 다채로운 커뮤니티 시설도 조성될 계획이다.

