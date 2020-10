[아시아경제 김봉주 기자] 가수 비가 귀걸이를 착용한 모습으로 여심을 사로잡았다.

비는 8일 인스타그램에 "디테일 귀...걸이"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진 속 비는 두 개의 선풍기를 손에 쥔 채 바닥에 앉아 있다.

특히 비의 귀에는 귀여운 귀걸이가 걸려 있어 눈길을 끌었다. 두 딸의 귀걸이를 착용한 듯한 반전 모습이 웃음을 자아낸다.

한편, 비는 지난 2017년 배우 김태희와 결혼해 슬하에 두 딸을 뒀다.

