올가을 청정 제주에서 즐기는 ‘웰니스관광 15선’

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도와 제주관광공사가 올가을 제주에서 즐길 수 있는 힐링과 치유의 대표 콘텐츠인 ‘제주 웰니스관광 15선’을 8일 발표했다.

이번에 선정된 웰니스 관광지는 △자연·숲 치유 △힐링·명상 △뷰티·스파 △만남·즐김 치유 등 4개 주제로 구성된 총 15개소의 관광지다.

이번 발표는 지난 7월 제주 웰니스관광 15선 여름편 발표에 이은 가을편 웰니스 관광지로서 코로나 일상 속 건강과 힐링, 치유 여행지로의 제주를 선보이기 위해 기획됐다.

제주관광공사는 우리가 접하게 될 미래가 ‘포스트 코로나 시대’가 아닌 코로나 19를 예방하며 일상생활을 해야 하는 ‘위드 코로나 시대(코로나 일상)’가 왔다고 내다봤다. 이제는 밀폐된 공간이나 사람이 밀집되는 관광보다, 비대면과 소규모 관광에 맞춰 가족 또는 가까운 친구들과 함께 자연에서 몸과 마음을 치유할 수 있는 안전한 힐링 여행지가 대세로 떠오르고 있다는 설명이다.

공사는 이번 가을편 제주 웰니스관광 15선 발표에 이어 겨울편을 오는 11월 발표할 계획이다.

제주관광공사 관계자는 “지난여름 폭우와 폭염, 코로나 19로 지친 국민에게 제주 방문이 힐링·치유될 수 있는 시간이 되기를 바란다”며 “아울러 제주를 여행할 때에는 마스크 착용과 사회적 거리두기 등 배려하는 여행을 당부한다”고 밝혔다.

한편, 선정된 제주 웰니스관광 15선은 제주도 공식 관광 정보 포털인 비짓제주(www.visitjeju.net)에서 자세한 내용을 확인할 수 있다.

