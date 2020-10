송현동 대한항공 부지 서울시 공원 지정 서울시의원 비판 ...왜?

이경선 서울시의원 시민 신뢰 해친 서울시 독단적인 결정 유감 표명

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 도시계획관리위원회 소속 이경선 의원(더불어민주당, 성북4)은 7일 서울시가 종로구 송현동 48-9번지 일대를 ‘공원’으로 변경한 결정에 대해 깊은 유감을 표해 배경에 관심이 모아지고 있다.

토지 소유주인 대한항공이 경영 악화로 올 2월 공개 매각을 발표했으나 서울시가 문화공원을 조성하겠다고 밝히면서 대한항공이 국민권익위원회에 고충민원을 제기한 상황이라며 중재절차가 마무리되지 않은 상황에서 서울시는 관련 지구단위계획 변경을 위한 도시건축공동위원회를 기습적으로 개최, 해당 부지를 공원으로 변경 결정했다는 것.

이 의원은 “지난 6월18일과 9월4일 열린 서울시의회 도시계획관리위원회 업무보고에서 위원 전원이 일방적인 사업 진행에 대한 우려를 전달했음에도 추가적인 협의 없이 지구단위계획 변경을 통해 공원으로 지정했다”며 “서울시는 제3기관에서 부지를 선(先)매입한 후 시유지와 교환하는 방식을 협의 중이라고 밝혔으나 한국토지주택공사(LH)에서 이것은 검토 단계라고 즉각 해명한 것은 실질적인 공원 조성이 불투명한 상황에서 서울시가 무리하게 추진하고 있다는 증거”라고 지적했다.

또 “서울시는 그 동안 도시계획 절차 민주성을 강조, 100년 도시계획 기반마련, 서울 도시계획 헌장, 2030 서울플랜, 생활권계획 등 수천 명의 시민참여단을 운영한 바 있고 최근 광화문광장 재구조화 등 시민 협의(Collaborative)를 이끌어내고자 노력해왔으나, 이번 결정으로 그 동안 쌓아온 시민들과의 신뢰관계를 한순간에 무너트렸다”고 비판, 광화문광장도 시민 공론화 과정을 거치기 위해 기존 결정을 번복했던 만큼 송현동 부지도 현 시점에서 공원화를 강행하기보다 권익위 중재안을 우선적으로 수용하고 필요시 공론화를 통해 합의점을 도출할 것을 촉구했다.

그러나 이런 주장에 대해 서울시와 종로구청 관계자들은 다른 입장을 보인 것으로 알려졌다.

