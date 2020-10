(이슈 대기) '의붓아빠는 나쁜아빠'…5살 딸 성추행, 엄마가 고소

[아시아경제 김봉주 기자] 8일 채널A 뉴스는 의붓아빠가 다섯 살짜리 여자아이를 성추행했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 착수했다고 보도했다.

채널A 취재진은 먼저 입수한 영상을 공개했다. 지난해 8월 촬영된 영상에서 아이는 주요 부위에 통증을 호소하며 엄마에게 "○○ 만졌다고. 나쁜 아빠가. 나쁜 아빠가 그랬다"라고 말한다.

아이는 "이불 속에서 옷 ○○○ 속옷 ○○. 도망가려 했다. 엄마한테 말하려고 도망갔는데 자신을 잡으려 했다. 너무 깜짝 놀랐다"라고 말했다.

지난 2018년 중순부터 8개월 동안 아이는 엄마와 동거하던 의붓아빠를 '나쁜 아빠'라고 표현한 것으로 전해졌다.

엄마는 아이가 심리치료를 받게 하고 있는데, 아이의 그림에선 흉기와 흉기에 찔린 동물, 혈흔과 귀신이 등장했다.

평소 아이는 남성 택배 기사의 방문에 식탁 밑으로 숨는 것으로 전해졌다. 남성 취재진이 집 안으로 들어가자 아이는 손수건으로 다리를 가리는 모습을 보였다.

채널 A 취재진이 의붓아빠를 찾아가 고소 내용에 관해 묻자 그는 "사실무근이다. 억울하다"는 입장을 내비쳤다.

엄마는 영상에서 아이가 가해자로 지목한 의붓아빠를 최근 경찰에 고소했다.

경찰은 조만간 아이와 의붓아빠를 상대로 조사할 방침이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr