현대차, 주행거리 1000km 장거리 수소트럭 출시한다

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 한번 충전에 주행거리 1000km가 넘는 장거리 수송용 수소전기 트럭 출시를 예고했다. 현대차는 그동안 쌓아온 수소연료전지 기술력을 대형 트럭 뿐만아니라 트랙터, 도심형 항공기(UAM)까지 다양한 분야에 적용할 방침이다.

10일 자동차 업계에 따르면 지난 8일 현대차는 꾸준한 기술력 확보를 통해 1회 충전 시 주행거리가 1000km 이상의 장거리 운송용 대형 수소전기 트럭을 출시하겠다는 계획을 밝혔다. 또한 현대차는 수소전용 대형트럭 콘셉트카 'HDC-6 넵튠' 기반의 장거리 운송용 대형 트랙터를 북미와 유럽 등 글로벌 시장에 출시할 계획이다.

현재 현대차가 양산에 성공해 유럽으로 수출한 34t급 '엑시언트 수소전기트럭(XCIENT Fuel Cell)'의 경우 1회 충전 주행거리가 약 400km 수준이다. 수소 충전 시간은 약 8~20분 가량 소요되며, 최고 출력은 350kW(476마력)에 달한다.

엑시언트 수소전기트럭에는 2개의 수소연료전지가 탑재된 190kW급 수소연료전지시스템이 탑재됐으며 운전석과 화물 적재 공간 사이에 7개의 대형 수소탱크를 장착해 약 32kg의 수소 저장 용량을 갖췄다.

수소전기차는 순수전기차에 비해 충전 시간이 짧고 수소의 무게가 가벼워 차량의 연비도 높아진다는 장점이 있다. 충전 대비 주행거리도 길기 때문에 장거리 운송용 상용차 분야에서 장점이 있다. 글로벌 컨설팅 업체 맥킨지에 따르면 수소연료전지와 순수전기배터리를 사용하는 트럭의 운행거리에 따른 비용을 비교한 결과 100km 이상부터 수소전기트럭의 효율성이 순수전기트럭보다 높아지는 것으로 나타났다.

또한 현대차는 수소전기트럭 완성차의 수출 뿐만아니라 유럽 현지에서 수소생산기업과 충전 인프라 구축 연합체, 완성차를 구매하는 물류업체 등과 유기적으로 연결해 '수소전기트럭 생태계'를 조성하고 있다. 이같은 사업 모델을 통해 유럽 뿐만아니라 미국, 중국 등 주요 해외 시장에서 수소상용차 시장을 선도하겠다는 계획이다.

아울러 현대차는 2030년까지 유럽 시장에 2만5000대, 북미 1만2000대, 중국 2만7000대 이상의 수소트럭을 공급하겠다는 구체적인 로드맵도 제시했다. 이를 위해 우선 내년(2021년)까지 연간 최대 2000대 이상의 수소전기트럭을 공급할 수 있는 양산 능력을 갖출 계획이다.

