시몬스 침대, 시몬스 맨션 광주두암점 오픈

시몬스(대표 안정호)가 광주광역시 북구 각화동에 ‘시몬스 맨션 광주두암점’을 오픈했다.

‘시몬스 맨션’은 시몬스 침대 본사가 임대료, 관리비, 인테리어 비용, 진열 제품 등 매장 운영에 필요한 제반 사항을 100% 지원하는 매장이다. 대리점주가 비용에 대한 부담 없이 매장 운영과 제품 판매에만 집중할 수 있는 환경을 조성해주고, 동시에 소비자에게는 양질의 서비스를 제공하는 시몬스 침대의 선도적인 프로그램이다.

‘시몬스 맨션 광주두암점’이 자리한 각화동 일대는 신규 아파트 단지의 착공 및 입주가 지속돼, 편리한 생활 인프라와 함께 대규모 주거 단지로 떠오르는 곳이다. 시몬스 맨션 광주두암점은 주요 가구 및 가전, 생활편의시설 등이 밀집한 동광주 시내의 대형 상권 중심에 자리 잡았으며, 시몬스 맨션 바로 옆에 홈플러스 동광주점이, 인근에는 삼성디지털프라자, 롯데하이마트가 위치해 새로 유입되는 혼수 및 이사 고객 확보에도 유리할 전망이다. 뿐만 아니라 문흥IC, 동광주IC, 각화IC를 통한 편리한 교통망으로 담양군, 장성군 등의 도심권 내외 고객까지 확보할 것으로 기대된다.

시몬스 맨션 광주두암점은 지상 1층의 탁 트인 공간에서 시몬스 침대의 대표 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트’의 인기 모델을 비롯해, 라이프스타일 컬렉션 ‘케노샤’의 퍼니처와 베딩 등 제품을 한자리에 선보인다. 다양한 매트리스 컬렉션을 직접 체험하고 비교해볼 수 있을 뿐 아니라 시몬스 제품으로만 침실을 스타일링하는 ‘시몬스 룩’을 만나볼 수 있다. 또한, 시몬스 브랜드 창립 150주년을 기념해 1870개 한정 수량으로 제작된 ‘뷰티레스트 1870(Beautyrest 1870)’ 매트리스와 150주년 기념 프레임도 함께 선보인다.

시몬스 침대는 시몬스 맨션 광주두암점 오픈을 기념해 해당 매장에서 일정 금액 이상 구매 시 케노샤의 호텔 침구 세트 및 포켓스프링 베개를 증정하는 이벤트를 진행한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 사은품 소진 시 조기 종료될 수 있다.

한편, 한국 시몬스는 경기도 이천에 위치한 시몬스 팩토리움에서 세계적으로 인정받은 국내 자체 생산 시스템과 세계 최고 설비를 자랑하는 수면연구 R&D센터를 통해 안전한 매트리스를 생산하고 있으며, ‘한국 시몬스만의 1936가지 품질 관리 항목’을 적용하여 철저히 관리하고 있다. 국가 공인 친환경 인증, 국내 최초ㆍ유일의 불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 출시, 한국표준협회로부터 일반 시판 매트리스 41종 품목에 대해 ‘라돈안전제품인증’을 획득하는 등 국민 매트리스 3대 안전 키워드로 소비자 신뢰를 쌓아가고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr