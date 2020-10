한국도로공사 강원본부 강릉지사 옥계(속초방향)휴게소는 ‘코로나19’감염병 확산 예방을 위해 비접촉 언택트 메뉴를 판매하고 있다고 전했다.

옥계(속초방향)휴게소는 최근 코로나19 여파로 비대면 식사를 선호하는 고객들이 크게 늘면서 김밥, 컵밥, 도시락, 햄버거, 등의 판매를 통해 큰 호응을 얻고 있다.

옥계(속초방향)휴게소 김성현 소장은 "코로나19 바이러스 확산방지를 위해 다양한 간편식품 개발에 적극 노력 하겠다”고 전했다.

