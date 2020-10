중부내륙고속도로 괴산(양평방향)주유소 코로나19 확산 방지

중부내륙고속도로 괴산(양평방향)주유소는 코오나19 확산 방지를 위하여 수시로 주유장, 화장실, 고객쉼터등 주유소 주변에 소독제 살포를 실시하고 있다.

주유소내에는 손 소독제 비치 및 안내문구로 홍보도 겸하고 있으며 주유소를 찾는 모든 고객이 마음 편안히 이용 할 수 있는 환경조성에 최선을 다하고 있다고 주유소 관계자는 밝히고 있다.

