한국發 입국금지국 5개월만에 '153곳→64곳' …'신속입국 제도'도 속속 도입

입국제한 완화, '검역강화 및 권고 사항' 조치 89개국으로 늘어

입국 관련 조치 해제국도 26개국

한일 '신속입국 제도' 8일부터 시행…5개국과 제도 시행, 기업인 입국 간소화

[아시아경제 임철영 기자] 기업인들의 입국절차를 간소화하는 특별입국절차(신속입국) 제도가 한국 정부와 주요국과 합의로 속속 도입되고 있는 가운데 한국발 입국을 금지하던 국가들의 수도 지난 5월 대비 절반 이하로 줄어든 것으로 집계됐다.

10일 외교부에 따르면 한국발 입국금지 조치를 시행하는 국가는 64개국으로 지난 5월 153개국 대비 5분의 2 수준으로 감소한 것으로 나타났다. 한국발 입국금지 국가는 지난달 80개국을 밑돌기 시작했고, 이달들어서 다시 큰 폭으로 줄었다. 입국금지 조치보다 낮은 단계인 시설 격리 등 조치를 취하는 국가는 일주일새 6개국에서 9개국으로 늘었다.

입국금지 국가가 줄면서 가장 낮은 단계의 입국제한 조치인 '검역강화 및 권고 사항' 조치 국가가 89개국으로 크게 늘었다. 인도, 태국, 멕시코, 브라질, 스페인, 영국, 이탈리아, 이란, 쿠웨이트 등이 이름을 올리고 있다.

특히 한국발 입국자에 대한 입국 관련 조치를 해제한 국가도 26개국으로 늘었다. 그리스, 네덜란드, 라트미아, 루마니아 등이 관련 조치를 해제했고 가장 최근에는 우즈베키스탄과 벨기에가 각각 지난달 21일과 23일 한국발 입국자를 대상으로 문턱을 완화했다. 벨기에는 자가격리나 진단검사 없이 무비자 비필수목적 여행이 가능하고, 우즈베키스탄은 녹색국가에 한국을 포함해 현재까지 별도의 조치가 없는 상황이다.

한국발 입국자에 대한 입국제한 조치가 완화하고 있는 가운데 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 막혔던 기업인 등 필수 인력의 입국 절차도 잇따라 완화하고 있다. 한국 정부는 지난 5월 중국과 기업인 등 필수인력에 대한 '신속입국 제도'를 도입했고 아랍에미리트(UAE), 인도네시아, 싱가포르, 일본 등과 정부간 합의를 마무리 하고 제도를 시행하고 있다.

한일 기업인 '특별입국절차'는 지난 8일부터 시행 중이다. 일본은 지난 3월부터 한국발 입국자에 대한 입국제한 조치를 대폭 강화했으나 이번 합의로 7개월만에 격리 조치 없이 기업인들의 입국을 허용키로 했다. 단기 체류인 '비즈니스 트랙'을 이용할 경우 일본 내 초청기업이 작성한 서약서 및 활동계획서 등을 주한일본대사관 또는 총영사관에 제출해 비자를 발급받은이 후 한일 양국 간 합의된 특별 방역절차를 준수하면 격리 조치를 면제 받을 수 있다. 일본이 이 같은 조치를 시행하고 있는 국가는 싱가포르에 이어 한국이 두번째다.

강경화 외교부 장관이 직접 방문해 기업인들의 이동을 보장해야 한다는 요청을 할 정도로 적극적인 한국과 베트남 간 '신속입국 제도' 도입도 추진되고 있다. 외교부는 재외공관을 통해 베트남 정부와 세부사항을 논의하고 있는 것으로 알려졌다.

전반적으로 입국제한 조치는 완화하고 있지만 코로나19 재확산 추세가 뚜렷해지면서 우려는 커지고 있다. 특히 유럽을 중심으로 확진자 수가 크게 늘고 있는 상황이다. 외교부 당국자는 "아세안 국가를 중심으로 기업인 등 필수인력의 이동을 제도적으로 지원하기 위해 협의를 하고 있다"면서 "코로나19 상황에 따라 일부 어려움이 있기는 하지만 지속적으로 협의를 이어나갈 계획"이라고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr