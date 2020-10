경록 3사명품 프로그램, 공인중개사ㆍ주택관리사 등 인강, 교재 모두 제공

한국 부동산교육의 원조(모태) 경록이 공인중개사ㆍ주택관리사 시험 및 임대관리사ㆍ공경매 교육과정의 인강, 교재를 모두 제공하는 3사명품 프로그램을 할인 가격에 제공한다고 밝혔다.

본 프로그램 수강생은 공인중개사/주택관리사 자격증 취득 시험에 합격할 때까지 최신 인터넷기획강좌를 무제한 수강할 수 있다. 해당 인강은 기본이론, 핵심이론, 문제풀이, 모의고사, 특강 등으로 체계적으로 구성됐으며, 각종 스마트기기를 이용해 언제 어디서나 편리하게 수강하는 것도 가능하다.

공인중개사/주택관리사 1차, 2차 시험과목별 강의 수강에 필요한 최신 수험서, 출제기관의 전문성과 출제프로세스를 능가하는 정답률 높은 문제들을 무제한 풀어볼 수 있는 3사명품 IT학습센터도 지원받는다.

이외에도 부동산 경기와 관계없이 안정적으로 고수익을 내기 용이한 임대관리사/공경매 교육과정의 인강, 교재를 제공받는다. 본 교육과정은 원할 때 언제든 수강할 수 있으므로 공인중개사/주택관리사 자격증 취득 이후 업무범위 확대 및 스펙업을 위해 수강하는 것도 가능하다.

특히 본 프로그램의 공인중개사 인강, 교재는 역대 최대 100여 명의 시험출제위원 출신 대학교수진이 제작한 정통 부동산 교육콘텐츠로, 공인중개사 시험에 최적화된 인강, 교재로 제작돼 22년 연속 독보적인 정답률을 기록했다. 또한 실제 시험장에서 99% 기억해낼 수 있도록 독일의 교육심리학자 에빙하우스의 장기기억학습법 원리가 업계 최초로 도입됐다.

수험자가 필수적으로 알아야 하는 부동산중개사 시험내용만 있어 학습량이 적은 관계로 일반 학원보다 5배 빠른 학습이 가능하고, 왕초보 수험자도 PC와 스마트폰을 이용해 매일 2~3시간씩 꾸준히 따라 보기만 하면 특별한 암기 없이 합격할 수 있다는 것도 특징이다.

한편 경록은 1957년 동양 최초의 부동산학을 개척하고 교육해온 64년 전통의 한국 원조 대표 부동산 전문 교육기관이다. 이곳은 공인중개사, 주택관리사, 임대관리사 등 자격 제도의 산파 역할을 했으며, 동양 최초의 부동산학 학보인 ‘부동산학보’를 발간한 바 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr