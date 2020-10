LG 폰 22분기 적자…출하량 늘고 적자 3분기 연속 줄어

매출은 1.7조~1.9조원, 영업손실 1500억~1800억원대

3분기 연속 적자 줄고 매출 성장…3분기 영업이익률 -13%

원가절감·출하량 증가·화웨이 반사 이익 등 작용

[아시아경제 한진주 기자] LG전자가 22분기 연속 적자를 기록했다. 3분기 스마트폰 출하량이 늘어난 덕분에 매출이 늘고 적자폭이 줄었다.

8일 LG전자는 3분기 잠정 실적으로 매출 16조9196억원, 영업이익 9590억원을 기록했다고 밝혔다. MC사업본부의 매출은 약 1조7000억~1조9000억원, 영업손실은 1600억~1800억원대를 기록한 것으로 추정된다. 2분기 매출(1조3087억원)보다 30% 이상 증가했고 전 분기 영업손실(2065억원)과 비교해 200억원 가량 감소한 수치다.

LG전자가 중저가 스마트폰 라인업을 확대하고 벨벳 출시국가를 넓히면서 3분기 매출과 스마트폰 출하량이 전 분기보다 40% 가량 늘었다. 증권가에서는 3분기 스마트폰 출하량을 700만대로 추정하고 있다. 화웨이의 수출 규제로 인해 북미·남미지역에서 점유율이 높은 LG전자가 수혜를 입은 것으로 풀이된다.

LG전자는 기존 스마트폰과 다른 폼팩터의 신제품으로 스마트폰 활로 개척을 모색하고 있다. 6일 'LG 윙'을 국내에 출시했고 오는 15일부터 미국 버라이즌 등에서도 출시한다. LG 윙 출하량은 연말까지 약 10만대에 이를 것으로 예상된다.

노근창 현대차증권 연구원은 "LG 윙의 성공 가능성을 논하기에는 이른 시점이지만,MC사업부 전체적으로 ODM 생산 비중이 상승하고 있으며 OLED 패널에서도 중국 BOE 비중이 확대되는 등 원가구조가 개선되고 있다"고 설명했다.

원가절감에 힘입어 3분기 MC사업본부의 영업이익률은 -13%까지 올라선 것으로 추정된다. 지난해 4분기 영업이익률은 -25.2%까지 추락했으나 비용 구조 개선에 힘입어 3분기 연속 상승했다.

김준환 하나투자증권 연구원은 "MC사업본부의 원가 구조 개선 노력에도 불구하고 이익 개선 효과는 아직 미미하지만 물량 확대가 받쳐준다면 개선 여지가 있다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr