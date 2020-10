토즈 스터디카페, 오는 15일 사업 설명회 오는 개최

내 대표 공간 서비스 기업 토즈는 코로나 19 재확산으로 인해 11월로 연기된 2020년 IFS프랜차이즈 박람회를 기다리고 있는 예비 가맹점주들을 위해 특별히 오는 10월 15일(목) 서울 강남구에 위치한 토즈 모임센터 강남2호점에서 사업 설명회를 진행한다.

이번 사업 설명회에서는 토즈의 20년 공간 서비스 업력과 노하우가 집약된 토즈 스터디카페 운영 및 시장 현황을 공유하고, 토즈에서 보유하고 있는 인기 지역의 물건, 투자금액, 예상 수익률 등의 유용한 정보를 공개할 예정이다.

사업 설명회에 참석한 예비 가맹점주에게는 상권 분석을 통해 엄선된 물건을 선점할 수 있는 기회와 함께, 가맹 체결 시 1,000만원 상당의 혜택이 제공된다. 사업 설명회 이후에는 토즈 가맹 개설팀과의 1:1 상담 세션이 별도로 마련되어 있어 스터디카페 운영에 대한 구체적인 질문과 상세한 답변을 들을 수 있다. 토즈 스터디카페 사업 설명회 신청은 오는 14일(수) 오후 5시까지 토즈 공식 홈페이지 내 창업 안내 페이지 또는 전화로 신청 가능하다.

토즈 스터디카페는 지난 5월 인천 송도시 센터를 첫 선으로, 용인보라 센터와 마포공덕2 센터를 지난 7월, 9월에 각각 오픈 했다. 추가로, 안양 얀양명학 센터, 동탄반송 센터, 경산하양 센터, 광교호수 센터 등 전국적으로 8개 센터와의 가맹 계약을 체결한 상태다. 토즈 스터디카페 마포공덕2 센터는 토즈 스터디센터 가맹점주의 추가 가맹건으로, 토즈 스터디센터를 5년 동안 운영하면서 느낀 토즈 브랜드에 대한 만족감으로 동일 건물 내 토즈 스터디카페까지 입점했다.

토즈 스터디카페 관계자는 “코로나 19 위기 속에서도 재택 근무 확산, 등교 정지, 공공시설 폐쇄 등으로 인해 보다 쾌적하고 안전한 공부 장소를 원하는 다양한 고객층의 증가로 토즈 스터디카페의 원조격인 토즈 스터디센터는 전년 대비 매출이 오히려 100% 성장했다. 또한, 코로나 19가 최고조였던 지난 5월에 오픈한 토즈 스터디카페 1호점, 인천 송도시 센터 역시 오픈 2주 만에 만석을 달성하는 등 기대 이상의 성과를 내고 있다.”고 전하며 “토즈만의 독보적인 공간감과 운영 노하우에 기술력까지 탑재된 토즈 스터디카페는 포스트 코로나 시대에 가장 각광받는 안정적인 창업 아이템이 될 것으로 기대한다.”고 예비 창업자들에게 전했다.

