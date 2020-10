YBM ECC, 2021년 영어유치부 ‘Ivy Kids(아이비 키즈)’ 신입생 모집

- Theme Discovery, Kids Thinking 등 다양한 수업으로 영어실력과 창의성ㆍ지성 개발

YBM ECC가 2021년도 영어유치부 ‘Ivy Kids(아이비 키즈)’ 신입생을 모집한다.

‘Ivy Kids’는 이중언어 발달과 창의적 사고력 확장 교육에 중점을 두고 YBM이 자체 개발한 ECC의 영어유치부 프로그램이다. 미국 교과서 수업과 Theme Discovery, Kids Thinking 등 다양한 수업을 통해 영어실력 뿐만 아니라 창의성과 인성, 지성을 골고루 갖춘 미래 인재를 양성하고 있다.

‘Ivy Kids’의 모든 정규 수업은 YBM ECC가 자체 개발한 교재를 사용한다. 2021년 3월 신학기부터 최신 교육 트렌드에 맞춰 개정된 교재가 사용된다. YBM ECC 교재는 EFL 환경에 가장 체계적이고 효과적인 교재로, 이번 개정에서 기존 영역별 4Skills 학습을 더욱 강화하고, 실질적인 Speaking과 Writing으로 연계된 학습 구성과 레벨별 다양한 프로젝트, 토론, 발표 수업 등 학습자 주도 학습 부분을 포함해 사고력 향상에도 도움이 된다.

교재개발과 더불어 각 교재와 연계된 온라인 학습 프로그램인 'iLearning'의 다양한 학습모듈을 활용해 자기주도적 학습효과도 높일 수 있다. 이번에 신규개발 된 'iLearning'은 AL (Adaptive Learning) 기반 맞춤 학습 기능이 추가돼, 모든 학생이 동일한 문제를 풀지 않고, 학습자의 강점, 약점을 프로그램이 스스로 분석해, 학습자에게 최적화된 맞춤형 문제를 제공한다. 또, 데이터 분석을 통해 영역별 성취도나 개인별 학습 역량을 분석해 입체적인 리포트를 제공해 학습결과물에 대한 효과적인 분석을 할 수 있다.

‘Ivy Kids’는 미국 공립 및 국제학교에서 사용하고 있는 독서 프로그램인 SR(리딩 레벨 테스트)과 AR(도서퀴즈) 프로그램을 도입해 아이들의 독서활동을 체계적으로 관리한다. 또, 세계적인 어린이 서적 출판사인 스콜라스틱에서 만든 e-book도 제공해, 학생들의 다독을 권장한다

하나의 주제를 여러 과목들과 접목시킨 다양한 체험과 Project 중심의 Theme Discovery과목은 단순 개별 지식 학습이 아닌 유ㆍ아동의 개별적 특성과 흥미에 중점을 둔 범교과적인 주제중심의 통합교육을 가능하게 하고, 배경 지식 확장과 사고력 및 논리적 표현력을 향상 시킨다.

YBM ECC 관계자는 “Ivy Kids 과정은 자체 개발한 교재와 온라인 프로그램을 활용해 글로벌 인재를 키우고 있다”며, “Ivy Kids 과정을 마치면 영어 영재 프로그램인 Ivy Master(아이비 마스터) 심화 과정을 학습할 수 있어 특목고, 자사고 및 국제학교 입학도 체계적으로 대비할 수 있다”고 말했다.

Ivy Kids 과정에 관한 더 자세한 내용은 YBM ECC Ivy Kids 홈페이지에서 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr