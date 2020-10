원스톱 라이프 시대에 최적화된 테크트리 영통 하우스

한곳에서 거주ㆍ업무ㆍ쇼핑이 가능한 지식산업센터 기숙사 이목 집중

장기간 지속되고 있는 코로나19는 사회 곳곳에 다양한 변화를 가져왔다. 타인과의 접촉을 최대한 피하기 위해 회사에서는 재택근무가 시행되고, 학교에서는 온라인 수업이 진행된다. 야외 활동이 줄고, 집에 거주하는 시간이 늘어나며 집콕 문화생활이 활발해졌다.

부동산 시장에서도 코로나19로 인해 주목받는 상품이 있다. 바로, 업무ㆍ주거ㆍ상업시설이 결합되어 생활에 필요한 인프라를 모두 가까이 갖춘 원스톱 라이프가 가능한 상품이다. 장거리 이동이 부담스러운 시기에 한곳에서 주거와 업무, 쇼핑을 모두 해결할 수 있어서 투자자들에게 각광받고 있다.

이러한 사회적 분위기 가운데 원스톱 라이프를 실현하는데 최적화된 ‘테크트리 영통 하우스’가 분양을 시작해서 실수요자 및 투자자들에게 화제다.

‘테크트리 영통 하우스’는 수원시 영통구에 위치한 테크트리 영통 지식산업센터의 기숙사이다. 지식산업센터 동과 별동으로 배치되어 생활과 일의 구분이 가능하며, 두 건물에 연결된 브릿지를 통해 출ㆍ퇴근이 용이하다. 이러한 장점들로 입주사 임직원들이 입주를 희망하는 한편, 투자자들은 배후 수요 역시 주목하고 있다.

‘테크트리 영통 하우스’는 삼성디지털시티 바로 앞에 위치한 입지 조건과 인근에 자리잡은 삼성전자 기흥ㆍ화성 캠퍼스 등으로 삼성 관련 종사자들만 16,000명의 임차 수요를 전망한다. 또한 수요에 비해 늘 원룸 공급량이 부족한 지역으로 꼽히던 영통구에 지상 15층, 총 378실의 대규모 기숙사의 등장은 투자자들에게 수익의 안정성을 기대하게 만든다.

사통팔달 교통망도 갖추었다. 경부고속도로와 영동고속도로, 용서고속도로 등의 쾌속교통망을 투자자들이 주목하고 있다. 또한 분당선 망포역과 매탄권선역 사이에 위치한 더블역세권으로, 지하철역을 이용하면 서울 강남권 40분대, 분당까지는 20분대로 이동이 가능하다.

‘테크트리 영통 하우스’의 생활 편의 환경 역시 원스톱 라이프를 실현한다. 기숙사 내 상가를 통해 주거와 업무뿐만 아니라 쇼핑 역시도 간편하게 할 수 있다. 또한 근처에 위치한 신동호수공원과 그 주변에 형성된 카페거리로 여유로운 생활이 가능하며, 대형마트 이마트 트레이더스가 10분 거리에 위치한다.

외부 환경뿐만 아니라 내부 설계 역시 훌륭하다. 롯데건설만의 특화건설이 적용된 단층형과 복층형, 두 가지 타입의 혁신적인 평면구성이 제공되며, 공간 활용을 최대한 하기 위해 세탁기와 냉장고, 시스템 에어컨 등의 가전과 현관 신발장, 붙박이장, 계단 수납공간 등의 가구가 기본 제공되는 빌트인시스템을 갖추었다. 또한 입주민 전용 층별 라운지, 취사장, 공중정원 등 입주민의 편의를 위한 커뮤니티시설을 확보했다.

한편, ‘테크트리 영통 하우스’는 수원시 영통구 신동 478-6번지 외 4필지에 위치해 있으며, 홍보관은 경기도 수원시 영통구 삼성로 194, 1층에서 운영 중이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr