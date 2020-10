부산교육청, 공·사립 중등교사 416명 선발

공립 307명(중등 305명·특수 2명), 사립 109명

12개 법인은 ‘공·사립 동시지원 제도’에도 신청

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청은 8일 내년 교사 416명을 선발하는 신규임용 시험 계획을 발표했다.

공·사립 중등교사로 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등) 교사를 포함해 모두 416명을 선발하는 ‘2021학년도 신규임용시험 시행계획’을 홈페이지를 통해 내놓았다.

이번 선발은 교원 정년퇴직과 명예퇴직 등으로 인한 결원을 보충하기 위한 것이다.

선발인원은 공립의 경우 중등교사 24과목 305명과 특수중등교사 2과목 2명 등 307명이고, 사립은 35개 법인 23과목 109명이다.

선발인원은 지난해보다 공립은 20명 줄었고, 사립은 8명 늘어났다.

이번 임용시험에는 지난해보다 6곳이 늘어난 35개 사립학교 법인이 시 교육청에 임용시험을 위탁했다.

이 가운데 12개 법인은 ‘공·사립 동시지원 제도’에도 신청했다. 이 제도는 부산시교육청이 사립학교의 교사 채용난을 해소하고 지원자의 선택권을 넓혀주기 위해 지난 2017년 시험부터 도입한 것이다.

이에 따라 부산시교육청 공립학교 교사(1지망) 임용시험에 지원한 사람 중 희망자는 2지망으로 이들 사립학교 법인에도 지원할 수 있다.

이번 임용시험은 1차에 교육학과 전공을, 2차에 교수·학습지도안 작성과 수업실연 및 심층면접 등을 각각 치른다. 음악, 미술, 체육, 정보·컴퓨터, 기계 과목 등은 실기평가를 별도로 실시한다.

감염병예방법 등에 따라 시험일 기준 코로나19 확진 판정을 받은 수험생은 시험에 응시할 수 없다. 자가격리 중인 수험생에 대해선 사전 신청을 받아 방역당국과 협의를 거쳐 시험 응시 가능 여부를 결정할 예정이다.

시험일정은 다음과 같다.

▲인터넷 원서접수 : 2020. 10. 19.(월) 09:00 ∼ 10. 23.(금) 18:00, ▲1차 시험 : 2020. 11. 21.(토), ▲1차 시험 합격자 발표 : 2020. 12. 29.(화) 10:00, ▲2차 시험 실기평가: 2021. 1. 20.(수), ▲2차 시험 : 2021. 1. 26.(화) ∼ 1. 27.(수), ▲최종 합격자 발표 : 2021. 2. 10.(수) 10:00

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr