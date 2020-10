[2020국감] 대법원 국감 종료… 추미애로 시작해 사법개혁까지(종합)

[아시아경제 배경환 기자] 국회 법제사법위원회의 대법원 국정감사는 추미애 법무부 장관으로 시작해 사법개혁, 재판부의 진보 편향성 등이 도마에 오른 뒤 마무리됐다. 이날 국정감사를 마무리하며 김명수 대법원장은 신뢰받는 법원이 되도록 더욱 노력하겠다는 입장을 밝혔다.

7일 오전부터 열린 법사위의 대법원 국정감사는 여야간 신경전으로 시작했다. 추 장관 아들의 '특혜휴가' 의혹과 관련된 증인 채택을 놓고 갈등을 보였다.

장제원 국민의힘 의원은 의사진행 발언을 통해 "당이 요구한 증인 전원이 민주당이 동의하지 않아 채택되지 못했다"며 "다수의 힘이 야당의 감사권을 박탈하는 것"이라고 주장했다. 장 의원은 추미애 법무부 장관 아들의 특혜휴가 의혹 사건을 언급하며 "메시지를 보면 추 장관이 직접 지시한 정황이 있다"며 관련 증인 채택을 요구했다.

유상범 국민의힘 의원 역시 "지금까지 추 장관이 국민을 대표하는 국회에 와서 보좌관이 전화했느냐하는 부분과 관련해 27차례 거짓말을 했다"며 위원회가 증인을 채택해야 한다고 주장했다.

앞서 국민의힘은 추 장관 아들 의혹 및 수사와 관련해 서씨 등 20여명을 증인으로 신청했으나 민주당이 모두 거부했다.

이에 박범계 더불어민주당 의원은 "당직 사병이라는 분이 추가 고소를 하겠다는 상황이어서 아직 수사 종결이 안 됐다"며 "이런 상황에서 법무부 장관이라도 불리할 수 있는 사안에 대해 피할 수 있는 권리가 있다"고 반박했다. 김종민 더불어민주당 의원은 불필요한 의사진행 발언으로 국감이 진행되지 않고 있다며 "국정감사권 침해"라고 목소리를 높이기도 했다.

오후에는 여야 위원들이 대법원의 사법개혁 성과 부진을 지적했다. 김명수 대법원장이 임기 3년을 넘었지만 취임과 동시에 추진한 사법개혁의 성과가 없다는 이유에서다.

신동근 더불어민주당 의원은 "양승태 전 대법원장이 연루된 사법농단 사건 이후 3년이 지났지만 연루된 판사가 줄줄이 무죄로 풀려나고 있다"며 "고등법원 부장판사 직위 폐지 등을 제외하고는 사법개혁 성과가 별로 없다"고 지적했다.

장제원 국민의힘 의원은 "전관예우 차단, 법관인사제도 개혁 등 32개 과제 중 시행된 건 단 4개에 불과하다"며 법원 내부적으로 개혁의지가 부족하다고 강조했다. 이어 친여권 인사 판결에 대한 정치권의 비난을 나열하며 김 대법원장이 이런 외압에 사법부 독립수호 의지를 표명해야 한다고 요구했다.

이에 조재연 법원행정처장은 "대법원장의 사법개혁 의지는 확고하고 법원 구성원들도 동참하고 있다"며 "적극적으로 해서 성과를 내달라는 따끔한 지적으로 이해하겠다"고 답했다.

비위 법관에 대한 부실한 징계도 도마에 올랐다. 김진애 열린민주당 의원은 비위 법관에 징계 규정을 두고 "방탄판사단 아니냐"고 지적했다. 사법농단 의혹 판사 64명 중 절반만 징계위원회에 회부되고 그중 10명만 기소됐다는 게 김 의원의 주장으로 "기소된 판사들도 줄줄이 무죄가 나오는 것을 보면 '방탄판사단'이 아닌가 생각이 든다"고 밝혔다.

김 의원은 "최근 5년간 법관 내부징계 현황자료에 따르면 징역 4년, 5년을 받았음에도 실질적으로는 정직 1년만 받았다"며 "법관징계법에 따라 해임이나 파면을 하지 못하는데, 판사의 특권을 보호하려는 것 아닌가"라고 질타했다. 현행 법관징계법상 법관에 대한 징계처분은 정직ㆍ감봉ㆍ견책으로 한정하며 최대 징계는 정직 1년으로 규정돼 있다.

이에 조 처장은 "해당 부분은 헌법을 제정할 때 사법권·법관·재판의 독립이라는 가치를 중시해 국회에서 입법 당시 내린 결단"이라고 답했다.

한편 김 대법원장은 이날 국감을 마치며 "임기 절반이 지났음에도 사법개혁 속도가 더디다는 말씀이 있었다. 국민으로부터 신뢰받는 법원으로 거듭나기 위해 나름대로 많은 노력을 기울였으나 부족한 부분이 있다고 생각한다"고 말했다. 이어 "오늘 주신 말씀을 새로운 추진력으로 삼아 사법개혁의 추진 경과를 점검하고, 사법부가 '좋은 재판'을 통해 굳건한 신뢰와 사랑을 받도록 노력하겠다"며 "장기미제가 증가하고 있다는 지적, 사건 처리를 더욱 적극적이고 신속하게 할 필요가 있다는 말씀 역시 무겁게 경청하겠다"고 전했다.

법사위는 이날 대법원 등에 대한 국정감사를 마치고 오는 8일 오전과 오후에 각각 헌법재판소와 법제처를 대상으로 국정감사를 실시한다.

