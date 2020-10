[2020국감]"이통사, 휴대폰 할부 수수료로 7500억 벌어"

이통사 할부 수수료율 5.9%…1년에 7577억원 벌어들여

이통사 할부로 구입할 경우, 자급제로 살 때보다 124만원 비싸

[아시아경제 한진주 기자] 휴대폰을 구입할 때 이통사들이 할부수수료로 5.9%를 받아 가계 통신비 부담을 늘리고 가입자들에게 제대로 안내하지 않는다는 지적이 나왔다.

7일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 정필모 의원(더불어민주당)은 "단말기를 할부로 구입할 때 수수료율이 5.9%로 굉장히 높아 정부가 약속한 통신비 인하 정책에 역행하고 있다"며 "추정해보니 할부수수료로 24개월을 기준으로 연간 7500억원이 투입된다"고 지적했다.

정 의원은 "통신비 절감을 위해서라도 소비자가 할부와 자급제를 선택할 때 정확한 비용을 추계해서 소비자들이 제대로 알 수 있도록 판매 과정에서 정확히 알려줄 필요가 있다"고 지적했다.

정 의원이 정보통신연구원에서 밝힌 휴대폰 평균교체주기 31개월을 고려해 1년에 발생하는 단말기 할부 수입으로 추산한 금액은 7577억원이다.

정 의원은 자급제 폰으로 알뜰폰 요금제를 쓰는 것보다 이통사에서 할부로 구입할 때 124만원을 더 부담해야한다고 설명했다.

갤럭시노트20(출고가 119만9000원)를 5G 무제한 요금제로 2년간 사용한다고 가정할 때, 할부로 구입하면 소비자가 244만2864원을 내야한다. 단말기를 자급제로 구입 하고 알뜰폰 무제한 요금제(월 3만3000원)를 쓰면 2년간 119만9660원이 드는 것으로 집계됐다.

정 의원은 "광고로 현혹해서 할부도 아니고 기기를 대여 해주고 중고폰 반납하는 방식으로 판매하는 것은 문제가 있다"며 "정확한 정보제공 차원에서 단말기 판매할 때 공시 제대로 할 수 있도록 제도 개선할 필요가 있고 대책을 마련해야 한다"고 지적했다.

이에 대해 최기영 과기정통부 장관은 "자급제 단말기에 알뜰폰으로 가입하는 것이 가장 경제적으로는 좋은 안인 것 같다"며 "말씀하신 부분은 문제가 있고 찾아서 조치를 취해야 한다고 생각한다"고 답변했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr