[2020국감]박대출 "테슬라·벤츠 알뜰폰 지원?"…과기부 오락가락 답변

박대출 "영세 알뜰폰 사업자 위한 지원, 벤츠나 테슬라에도 적용"

장석영 차관 "부가통신사업자여서 지원 안 받아"

재차 묻자 "완성차·해외 대기업에 혜택을 주는 것은 적절치 않아"

[아시아경제 한진주 기자] 테슬라와 벤츠 등 해외 완성차 업체들이 국내에서 알뜰폰(MVNO) 사업자로 등록돼 영세사업자들과 동일한 지원을 받는다는 지적이 나왔다.

7일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 박대출 의원(국민의힘)이 "영세 알뜰폰 사업자 지원을 위해 정부는 의무도매대가제공, 전파사용료를 면제해주고 있는데 벤츠나 테슬라까지 지원해주는 것을 알고 있느냐"고 질문했다.

이에 대해 최기영 과기정통부 장관은 "알뜰폰이요?"라고 되물었다. 대신 답변한 장석영 2차관은 "테슬라는 사물인터넷(IoT)을 활용하는 부가사업자라서 알뜰폰 지원을 받지 않는 것으로 안다"고 답변했다.

이후 박 의원이 "벤츠, 테슬라 등이 알뜰폰 사업자로 등록돼있어 영세사업자들을 위한 지원(의무도매대가·전파사용료 면제)을 받고 있다는 사실을 알고 있느냐"고 재차 질의했다.

이에 대해 장 차관은 "해외 대기업에 혜택을 주는 것은 적절하지 않다. 내년에 적용할 때 가능하면 완성차 업체나 해외 대기업들은 제외하는 방안을 고민해보겠다"고 답변했다.

과기정통부는 알뜰폰 활성화를 위해 이통사들에게 망을 빌려 알뜰폰 서비스를 하는 사업자들에게 도매대가를 인하해주고 5G 통신 도매제공 의무화 등의 혜택을 제공하고 있다. 테슬라나 벤츠, 현대·기아차 등 완성차업체들은 이통사로부터 망을 빌려쓴다는 개념은 동일하지만 차량관제나 인포테인먼트 서비스, 원격제어 등 서비스를 목적으로 사물인터넷(IoT) 서비스 제공을 위한 목적이어서 알뜰폰 사업자와는 차이가 있다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr