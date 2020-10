[2020국감]배현진 "도쿄올림픽, 남북단일팀 출전 불가능한데도 정부 함구"

[아시아경제 김혜민 기자] 내년 개최되는 도쿄올림픽에 나가기로 사전 협의된 남북단일팀의 출전이 사실상 무산된 것으로 드러났다. 정부는 이 같은 사실을 알고도 제대로 알리지 않고 숨겼다는 지적이다.

배현진 국민의힘 의원은 7일 열린 국회 문화체육관광부 국정감사에서 국제올림픽위원회(IOC)가 남북 체육회에 발송한 결정문을 공개했다. 이는 지난해 2월 토마스 바흐 IOC 위원장과 도종환 당시 문체부 장관, 이기흥 대한체육회장, 김일국 북한 체육상 등이 관련 협의를 마친 후 결정한 내용이다.

결정문에는 사전협의된 남북단일팀 4종목인 여자농구, 여자하키, 조정, 유도 중 유도를 제외한 단체경기 3종목은 올림픽 티켓 확보를 위해 예선전에 단일팀으로 출전해야만 올림픽 참가가 가능하다는 내용이 담겼다.

하지만 여자하키는 본선 진출에 실패했고 조정경기 예선은 내년으로 미뤄졌다. 여자농구는 남한 단독팀으로 출전해 최종 예선을 통과해 남북단일팀 구성이 불가능하다.

배 의원은 "지난 여자농구팀이 도쿄올림픽 티켓을 확보할 당시, 정부는 이미 여자농구팀은 남북단일팀 출전 가능성이 사라진 것을 알고 있었음에도 언론 기사에 어떠한 해명조차 내지 않고 함구했다"고 지적했다.

문체부는 IOC와의 협정에도 불구하고 남북단일팀 예산을 올해 대비 13억5000만원 증액했다. 배 의원은 우리나라 선수들의 의사와 관계없이 정치적인 이해관계로 "남북단일팀이 부활할 수 있다는 합리적 의심이 든다"고 말했다.

박양우 문체부 장관은 "도쿄올림픽 남북단일팀 구성 종목을 추가로 선정하는 일은 없을 것"이라며 "2021년 증액분은 2022년 출전하는 베이징올림픽 예산"이라고 답했다.

하지만 배 의원은 "베이징올림픽 예선전의 경우 지금까지 IOC와 아무런 협의가 없었고 카운터 파트너라고 할 수 있는 김일국 북한체육상은 강제노역 중인 것으로 언론을 통해 알려져있다"며 가능성이 희박하다고 주장했다. 질의의 논점을 흐리고자 베이징 올림픽을 언급했다는 지적이다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr