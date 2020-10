제주특별자치도, 2019 균형인사 우수기관 선정

균형인사 영역별 평가서 우수한 성적 인정받아 인사혁신처장 표창 수여

[제주=아시아경제 호남취재본부 박창원 기자] 제주특별자치도가 인사혁신처에서 주관하는 균형인사 성과공유 대회에서 2019 균형인사 우수기관으로 선정됐다.

제주도는 10월 7일 세종포스트빌딩에서 개최된 이번 대회에서 17개 시·도를 대상으로 균형인사 영역별 평가(지자체 합동평가) 결과 우수한 성적을 인정받아 인사혁신처장 표창을 받았다.

우수기관 선정은 ‘범정부 균형인사 추진’을 위해 양성평등·장애인·지역인재 등 균형인사 영역별(중앙·지자체·공공기관) 평가를 통해 총 9개 기관이 선정됐다. 지자체와 공공기관 우수기관 선정은 올해부터 최초로 시행됐다.

제주도는 전국 지자체 최초로 성평등정책 전담 조직인 ‘성평등정책관’을 지난 2018년 8월 28일 신설하고, 성평등정책 업무의 전문성 확보를 위해 개방형 직위 2개를 지정해 운영하고 있다.

특히, 실질적 성평등 정책실현을 위해 주요부서 여성 공직자 배치 비율을 확대하고, 지자체 합동평가에 따른 5급 이상 관리직 여성 공무원 임용목표 비율과 장애인 의무고용 목표 비율도 매년 꾸준히 상회하는 실적을 올리고 있다.

강재섭 도 총무과장은 “이번 2019 균형인사 우수기관 선정 결과는 우리 도 공직자가 함께 노력해 이루어낸 소중한 성과”라며 “앞으로도 차별 해소와 균형인사 수준을 높이기 위한 인사 혁신에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.

