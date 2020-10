[2020국감]최기영 "주파수 재할당 기준, 예측가능한 방법 찾겠다"

김영식 의원 "사업자-정부 예측 기준 달라 수조원 격차

김 의원 "과도한 할당대가는 국민의 몫으로 돌아갈 것"

최기영 "법에 명시하긴 어려워, 예측 가능한 방법 찾겠다"

[아시아경제 한진주 기자] 내년으로 예정된 주파수 재할당 경매를 앞두고 정부와 사업자 간 가격 산정 방식이 달라 수조원까지 차이가 발생한다는 지적이 나왔다.

7일 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사에서 김영식 의원(국민의힘)은 "내년 주파수 할당과 대가산정 방식을 정부 기준으로 하겠다고 표명한 것으로 안다"며 중요한 건 과기부가 이통사와 이견이 있고, 주파수 할당 시 정부산정 기준을 어떻게 반영할지에 대한 기준이 명확하지 않아 할당대가편차가 최대 수조원까지 벌어질 수 있다"고 지적했다.

내년 과기정통부는 사용 기한이 만료되는 2G·3G·LTE용 주파수 310㎒ 폭 대역을 재할당한다. 통상 주파수 할당·대가산정방식은 전파법령에 의해 과기부가 정하는데, 정부는 연구반을 통해 산정한 기준을 오는 11월 중 공개할 예정이다. 이를 두고 사업자들이 적정대가로 추산한 금액은 1조원대 중반이지만 과기정통부가 추계한 대가는 5조5000억원으로 4조원 이상 차이가 난다.

김 의원은 "2G와 3G, LTE 주파수 대역은 사실상 사양된 서비스 대역이고 결국 과도한 할당대가는 국민의 몫으로 돌아간다"며 "정부 정책 추진에 있어서 공익성과 공정성 못지않게 중요한 것이 예측가능성"이라고 지적했다.

이에 대해 최기영 과기정통부 장관은 "예측가능하게 하는것이 중요하긴 하지만 상황에 따라 변할 수 있어 (할당대가 산정 기준을) 법에 고정시키기 어려운 면이 있다"며 "두가지 면을 고려해서 법에 유연하게 넣고 예측 가능한 방법을 찾겠다"고 답변했다.

변재일 의원(더불어민주당)도 재할당 기준을 시행령에 명시해야한다고 주장했다. 변 의원은 "주파수 재할당을 앞두고 매번 연구반을 운영해 대가를 산정하다 보니 기업의 예측 가능성이 떨어진다"며 "시행령에 재할당 대가에 대한 기준을 명확히 할 필요가 있다. 시행령에 가감할 수 있는 방안도 있다"고 설명했다.

변 의원은 "주파수할당 대가는 정보통신진흥기금과 방송통신발전기금의 주요 재원으로 디지털 뉴딜 등 산업진흥 핵심 예산으로 쓰이는만큼 안정적인 국가 재정관리를 위해 매우 신중한 추계가 필요하다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr