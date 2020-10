지역 내 ‘첫’ 자이 아파트, 연이은 청약 대박

강릉 첫 자이 ’강릉자이 파인베뉴’ 수요자 기대감 증폭…11월 분양 예정

브랜드 아파트가 특정 지역 내 처음으로 분양을 진행할 경우 최초라는 상징성 극대화 및 브랜드 이미지 구축을 위해 상품성에 심혈을 기울이기 마련이다. 자이(Xi) 아파트는 이러한 차별화된 상품성에 더해 브랜드 프리미엄에 대한 신뢰도를 기반으로 지역마다 청약 대박 행진을 이어가고 있는 추세다.

자이의 지역별 아파트 분양 성적은 우수한 편이다. 앞서 2018년 강원도 춘천에서 분양한 ‘춘천파크자이’(2020년 9월 입주)는 1순위 청약에서 주택형별 59대 1의 경쟁률을 기록하며 전 타입 마감에 성공했다.

또한 2017년 속초에 선보인 ‘속초자이’(2020년 5월 입주)는 1순위 청약결과 평균 19.25대 1, 최고 79대 1의 경쟁률을 기록했다.

올해 5월 전남 광양에서 분양한 ‘광양센트럴자이’는 전남지역 최초 자이 브랜드 아파트인 만큼 분양 전부터 많은 관심을 모은 바 있다. 3면 발코니(일부평면) 특화설계를 비롯해 광양시 최초로 지하에 세대 창고를 제공하고 GDR골프장 등 다양한 커뮤니티 시설을 도입해 차별화를 더했다. 이를 바탕으로 1순위 청약에서 평균 46.12대 1의 경쟁률을 기록한 바 있다.

이처럼 분양 당시 인기는 물론이고 향후 프리미엄 상승까지 두드러지면서 지역 내 처음 선보이는 자이 브랜드 단지에 대한 수요자들의 신뢰감이 높아지는 추세다.

지역 내 첫 자이의 인기는 강릉에서도 이어질 전망이다. GS건설이 오는 11월 강원도 강릉시 내곡동에 분양하는 ‘강릉자이 파인베뉴’는 지하 3층~지상 최고 27층, 11개 동, 전용면적 74~135㎡ 총 918가구 규모로 조성된다.

강릉자이 파인베뉴는 단지에서 약 2km 거리에 KTX 강릉역이 위치해 있어 서울까지 약 2시간이면 이동이 가능하며, 강릉IC와 연결되는 7번 국도와 35번 국도가 단지 인근에 위치해 있어 차량을 통해 강릉시내 및 타 지역으로 이동할 수 있다. 특히 강릉 시내를 관통하는 7번 국도(고성~부산, 총 513km)가 신설 도로를 통해 단지 출입구와 연결될 예정으로 교통환경이 개선될 전망이다.

또한 강릉시의 다양한 생활 인프라를 공유할 수 있다. 홈플러스, 롯데하이마트, 강릉농산물도매시장, 강릉버스터미널 등 생활편의시설이 반경 2km 이내에 위치해 있다. 교육여건으로는 남산초병설유치원과 남산초가 도보 1분거리에 위치하며, 경포중, 강릉여고, 유천동, 교동 학원가 등 다양한 교육 시설이 인근에 위치해 있다.

강릉자이 파인베뉴는 자이(Xi)는 사우나를 포함, 입주민의 건강을 위한 피트니스센터, 스크린골프연습장과 GDR골프 등을 비롯해 취미와 문화생활을 위한 카페테리아, 작은도서관, 맘스스테이션 등 커뮤니티시설로 채워진다.

강릉자이 파인베뉴는 비규제지역 중소도시에 공급되는 만큼 청약 접수 요건이 완만하다. 강릉시를 비롯해 강원도 거주자 중 만 19세 이상이면서 청약통장 가입기간이 6개월이 지나고 신청주택규모별 예치금을 충족하는 수요자라면 1순위 청약을 접수할 수 있다. 또한 유주택자 및 세대원도 1순위 청약을 신청할 수 있고, 재당첨 제한이 없어 기존 주택 당첨 여부와 관계없이 청약을 할 수 있다. 분양권 전매 제한도 해당되지 않는다.

