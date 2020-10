방통위-KAIT, 통신서비스 활용방법과 피해예방을 위한 ‘통신서비스 공익영상 공모전’열어

방송통신위원회와 한국정보통신진흥협회는 통신서비스 활용방법과 피해예방에 대한 정보를 올바르게 전달하기 위해 ‘통신서비스 공익영상 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 ‘통신서비스 이용자주간’ 행사의 일환으로 인터넷, 이동전화 등 통신서비스 활용방법과 요금폭탄, 통신금융사기 등 피해예방을 위한 올바른 정보를 확산하고자 마련되었다.

‘통신서비스 활용방법 및 피해예방’을 위한 ▲통신 금융서비스 피해 예방(보이스피싱·스미싱·파밍·요금폭탄·고가요금제 강요·개인정보 유출 등) ▲통신서비스 활용방법(서비스 가입·해지 시 유의사항, 통신서비스 요금 절약 방법, 요금제 선택 등) 주제로 3분 이내의 UCC영상, 15초 이내의 클립영상 부문에 공모하면 된다. 참가 자격제한은 없으며 개인 또는 팀으로 참여가 가능하다.

공모 접수된 작품은 평가를 통해 최우수상, 우수상, 장려상을 선정하여 방송통신위원장상, 한국정보통신진흥협회장상 및 상금이 수여된다. 또한, 최우수상작은 통신서비스 활용 및 피해예방 교육 SNS 채널에서 홍보 및 교육자료 등으로 활용할 계획이며 출품자 SNS를 통해 시민들과 공유할 예정이다.

접수 마감은 10월 14일(수)까지 이며 자세한 내용은 ‘제11회 통신서비스 이용자주간’ 행사 홈페이지에서 확인할 수 있다.

