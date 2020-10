트럼프, 퇴원 하루 뒤 "독감도 매년 10만명 사망"

코로나19 위험성 경시 발언

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 도널드 트럼프 대통령이 신종코로나바이러스감염증(코로나19)이 독감에 비해 위험하지 않다는 주장을 제기했다.

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 오전 자신의 트위터에 "독감 계절이 돌아왔다. 백신이 있어도 매년 10만명 이상이 독감으로 죽는다. 우리가 나라를 닫아야 하는가? 아니다. 우리는 코로나처럼 독감과 함께 사는 것을 배워왔고 대부분 사람들에게 훨씬 덜 위험했다!!!"고 주장했다.

이는 코로나19를 독감과 비교하며 큰 문제가 없다는 주장을 편것이다. 트럼프 대통령은 하루전에도 병원에서 퇴원하며 코로나19를 두려워하지 말자고 주장했다.

트럼프 대통령은 자신이 코로나19에 감염되며 많은 것을 배웠다고 언급해 향후 코로나19 대응 정책의 변화 가능성도 제기됐지만 오히려 위험하지 않다는 주장만 더욱 강하게 제기하고 있다.

이에 대해 미 언론들의 비판도 거세지고 있다. 정치전문 매체 폴리티코는 "트럼프 대통령이 독감과 코로나19에 대해 잘못된 비교를 하고 있다"고 비판했다. 폴리티코에 따르면 지난 10년간 매년 독감으로 사망한 미국인은 연평균 6만1000명이었다. 의회 전문매체 더 힐도 "트럼프 대통령이 독감과 비교하며 코로나19의 위험성을 낮게 평가했다"고 지적했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr