뉴욕시, 코로나확산 지역 등교 중단‥식당 영업 허용

쿠오모 주지사, 뉴욕시 계획보다 하루 앞당겨 학교 등교 중단

식당 등 비필수 업종 영업과 종교 집회는 허용

주지사와 시장 갈등 비판도

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕시 9개 지역의 학교가 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인해 6일(현지시간) 부터 등교를 중단했다. 이번 조치는 앞으로 2주간 지속된다.

뉴욕타임스 등에 따르면 쿠오모 주지사는 하루전인 5일 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 방지를 위해 빌 더블라지오 뉴욕시장이 요청한 9개 지역의 학교 등교 중단과 비필수 업종 영업중단 조치에 대해 학교 등교 중단만을 승인했다.

쿠오모 주지사는 뉴욕시가 요청한 수요일보다 하루 앞서 이날 부터 등교 제한 조치를 결정했다. 쿠오모 주지사는 비필수 사업장은 공중 보건에 중대한 위협이 되지 않는다는 입장이다.

앞서 더블라지오 시장은 정통 유대교 주민들의 방역 수칙 준수 거부로인해 코로나19 검사시 감염율이 3% 이상인 이들 지역에 대한 통제 재개를 주장한 바 있다.

쿠오모 주지사는 제한된 기준내에서 종교활동도 허용한다는 입장도 내놓았다. 그는 종교활동이 감염 확산의 이유가 될 수 있다고 언급했음에도 이같이 판단했다.

뉴욕시 언론들은 같은 민주당 소속이면서도 갈등관계를 이어온 쿠오모 주지사와 더블라지오 시장이 또다시 불협화음을 냈다고 비판하고 나섰다.

