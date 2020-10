중학교 배구부 감독 폭언·폭행에 선수들 이탈…학교 "몰랐다"

[아시아경제 김봉주 기자] 천안의 한 중학교 배구부에서 감독이 선수들을 수차례 폭행하고 폭언을 일삼아온 것이 뒤늦게 알려졌다.

6일 SBS는 최근 천안의 한 중학교 배구부 감독이 선수들을 폭행한 영상을 입수했다고 보도했다.

영상에는 감독이 학생 한 명을 불러세워 지도하는가 싶더니 갑자기 욕설과 함께 손바닥으로 뺨을 때리는 모습이 담겼다. 폭행당한 선수는 물론 주변의 선수들까지 감독의 기세에 굳어진 모습이다.

중학생 선수들 대부분은 해당 감독의 폭언과 폭행을 견디다 못해 팀을 이탈했다고 전해졌다.

실제 배구부 2학년 선수 대부분은 지난 주말 학교 합숙소를 뛰쳐나와 현재 부모가 있는 집으로 돌아간 상황이다.

해당 감독은 훈련 뿐 아니라 연습경기 중에도 선수를 불러 손찌검을 하고 폭언을 일삼은 것으로 전해졌다.

해당 감독과 학교 관계자는 선수 폭행 의혹을 부인하다 SBS 취재진이 입수한 영상을 보여주자 입장을 바꿔 폭행 사실을 인정했다.

해당 중학교는 "선수들에 대한 폭행 사실을 몰랐다"며 학교 차원에서 진상조사를 한 뒤 적절한 조치를 취하겠다는 입장이다.

학부모와 선수들은 학교 측의 조치를 지켜본 뒤 입장을 정리하겠다고 밝혔다.

