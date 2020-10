이탈리아서 한국인 여대생 트램에 치여 사망…부실수사 논란

밀라노 검찰, 피해자 과실로 수사 종결

유족 거세게 반발…재수사 요청

[아시아경제 김봉주 기자] 지난 2월 이탈리아에서 트램에 치여 숨진 한국 유학생 사건과 관련해 현지 검찰이 피해자 과실에 따른 단순 사고라며 수사를 종결하기로 하자 유족이 부실 수사라며 강하게 반발하고 있다.

영국에서 유학하던 여대생 A(21)씨는 지난 2월10일 밤 이탈리아 밀라노 시내에서 철길을 건너다 트램에 치여 숨졌다.

한국에서 대학을 다니다 지난해 9월 영국 대학에 새로 입학한 A씨는 방학을 맞아 친구들과 함께 밀라노를 여행하다 사고를 당한 것으로 전해졌다.

트램 정거장 인근 철길을 건너던 A씨가 턱에 걸려 넘어졌고 다시 일어나려던 사이 정거장에서 막 출발한 트램이 A씨를 보지 못하고 그대로 직진했다.

갑작스러운 사고 소식에 이탈리아로 온 유족은 오열했고, 사고를 목격한 친구들도 큰 충격을 받아 병원 치료까지 받았다고 전해졌다.

밀라노 검찰은 트램 기관사 과실 여부를 포함한 사고 원인 조사에 착수했지만 5개월 뒤 수사는 피해자 과실로 종결됐다.

현지 겸찰은 피해자가 술을 마신 상태에서 갑자기 철길을 건넜고, 트램 기관사가 운전석에서 넘어진 피해자를 볼 수 없었던 '기관사가 예상하기 어려운 사고'였다며 피해자 과실에 따른 단순 사고로 규정한 뒤 지난 7월30일 법원에 수사 종료를 요청했다.

그러나 유족 측은 "명백한 부실 수사다"라며 강하게 반발하고 있다.

유족 측은 "통유리로 된 운전석 앞 시야가 넓게 트여 있어 기관사가 전방 주의 의무만 제대로 지켰다면 피해자를 충분히 식별할 수 있었다"고 주장했다.

트램 기관실의 CCTV 영상에는 피해자가 철길을 건너는 순간부터 넘어졌다가 일어나려는 장면까지 담겨 있었다.

유족 측은 해당 CCTV가 기관사 눈높이와 같은 위치에 설치돼 있었다고 말했다.

피해자가 넘어진 이후부터 트램이 출발하기까지 사이 기관사가 전방이 아닌 다른 곳을 보고 있었던 것이 아니냐고 유족 측은 의심하고 있다.

유족 측 변호인은 최근 재수사 요청서를 법원 측에 보냈다.

유족 측은 "피해자가 외국인이라는 이유로 진실을 외면하고 수사를 대충 한 게 아닌지 의심할 수밖에 없는 상황"이라며 "법원의 재수사 결정을 통해 사고 책임 소재가 명확히 가려지길 희망한다"고 전했다.

