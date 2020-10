이탈리아, 새 학기 개학 후 한 달 만에 1500명 학생 코로나19 확진

[아시아경제 이춘희 기자] 지난달 중순 새 학기 수업을 시작한 이탈리아에서 한 달 간 1500명에 가까운 학생이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 것으로 파악됐다.

6일(현지시간) 현지 언론에 따르면 지난달 14일 이탈리아 전국의 대부분 초·중·고교가 개학과 동시에 대면 수업을 재개한 후 코로나19에 감염된 것으로 확인된 학생이 누적 1492명에 달하는 것으로 집계됐다. 전체 학생 중 0.021%다. 교사를 포함한 학교 관계자 중에서도 465명이 확진 판정을 받았다.

이탈리아 보건 당국은 교내에서 확진자 수가 적은 편은 아니지만 현재 전국의 감염 상황을 고려했을 때는 양호한 편이라고 평가하고 있다. 루치아 아촐리나 교육부 장관도 현지 언론 인터뷰를 통해 "교사들이 안전한 학교를 만드는 데 매우 중요한 역할을 했다"고 말했다.

한편, 이탈리아 정부는 여름 휴가철 이후 가팔라지는 바이러스 확산세를 막기 위해 전국적으로 실·내외에서 마스크 착용을 의무화하는 등의 내용을 담은 새 방역 지침을 수립하고 이날 이를 하원에 보고했다. 이번 방역 지침에는 사회적 모임을 제한하는 규제와 함께 오는 15일 종료되는 코로나19 국가비상사태 기한을 내년 1월 말까지 연장하는 내용도 담길 것으로 알려졌다. 다만, 당초 검토돼 온 음식점, 주점 등의 심야 영업 제한은 지방 정부와 업계의 반발로 제외된 것으로 전해졌다. 새 지침은 이르면 8일부터 시행될 예정이다.

주세페 콘테 총리는 "바이러스와의 전투에서 아직 이긴 게 아니다"라며 "앞으로 수 주 혹은 몇 달 간 최고의 경계 태세를 유지해야 한다"고 강조했다.

5일 기준 이탈리아의 코로나19 하루 신규 확진자 수는 2257명으로 이달 들어 닷새 연속 2000명대 확진을 유지하고 있다. 전체 누적 확진자는 32만7586명, 사망자는 3만6002명이다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr