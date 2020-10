장석웅 전남교육감, 학부모회 네트워크 경청올레

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 장석웅 전남교육감이 6일 전남교육연구정보원에서 전남 학부모회 네트워크 회원 22명이 참여한 가운데 ‘2020, 전남 학부모회 네트워크 협의회’를 가졌다.

이날 행사는 당초 지난 5월 총회를 가질 예정이었으나 코로나19로 인해 각 학교 학부모회 구성이 늦어지면서 뒤늦게 첫 모임을 갖게 됐다.

전남 학부모회 네트워크는 도내 22개 지역 학부모회 네트워크 대표로 구성된 조직이다. 전남 학부모회 네트워크 회장에는 김선유 학부모(매성고등학교 학부모회장)가 선출됐다.

대표로 선출된 김선유 회장은 “조례 제정 후 2년째인 올해 전남 학부모회가 제 역할을 다하도록 하겠다”며 “시군별 지역 학부모회 네트워크가 전남교육을 위해 어떤 활동을 했는지 사례를 공유하기 위한 정기모임을 갖자”고 제안했다.

이어 장 교육감을 만난 자리에서 학부모들은 코로나19 상황에서 전남교육이 이룬 성과로 ▲학교 자율사업비 증액 ▲친환경농산물 꾸러미 보급 ▲고교 무상교육 조기 시행 ▲학교폭력 발생 시 학교 화해 조정 중심 학교장 전결 시행 ▲초등학교 1학년 과밀학급 해소를 꼽았다.

보완 정책으로 ▲방과 후 학교 강사 교육 ▲학부모에 대한 온라인 도구 활용 교육 ▲문해력·수해력 역량강화 교육 ▲학부모에게 진로진학 정보와 컨설팅 제공 등을 건의했다.

장석웅 교육감은 “온라인 수업으로 인한 학습 격차는 이후에도 보충할 기회가 있으나, 아이들의 발달단계에 맞는 관계 형성 등 사회적 역량을 기르는 것은 때를 놓치면 어렵다”며 “코로나 시대 학부모 디지털리터러시 역량 강화 프로그램을 마련하겠다”고 말했다.

