'초1·중1 매일 등교' 학부모 '찬성' vs 학생·교사 '반대'

12일 이후 매일 등교시키자는 서울시 교육청 제안

학부모들 '학교생활 적응' 등 이유로 '찬성'

교사·학생들, 거리두기 어려워 '반대'

[아시아경제 이현주 기자] 12일 이후 초등학교 1학년과 중학교 1학년 학생들을 매일 등교시키자는 서울시교육청의 제안에 학부모들은 대부분 찬성했지만, 교사와 학생은 반대 목소리가 더 큰 것으로 나타났다.

서울시교육청이 지난달 23∼26일 서울지역 초·중학교 학부모와 교사, 중학교 1학년 학생 등 약 18만명을 대상으로 온라인 설문조사를 한 결과 초1·중1 매일 등교에 대해 초1 학부모의 68.4%(초등학교 학부모의 61.0%), 중1 학부모의 57.6%(중학교 학부모의 56.0%)가 찬성했다고 6일 밝혔다. 초등학생 학부모 전체를 대상으로 할 경우는 61%, 전체 중확생 학부모 가운데는 56%가 찬성 의사를 표했다. 찬성 이유로는 '학교생활 적응'과 '기초학력 향상'이 가장 많이 꼽혔다.

반면 교사와 학생들은 학교 안에서 거리두기가 어렵다는 등의 이유로 반대 의견이 많았다. 초1 교사는 34.1%, 중1 교사는 32.8%만 매일 등교에 찬성했다. 학생 가운데 유일하게 설문조사에 참여한 중1의 57.8%는 매일 등교에 반대했다.

앞서 조희연 서울시교육감은 지난달 16일 기자회견에서 '초1·중1'은 코로나19 확산 방지를 위한 밀집도 최소화 조치에서 제외해 매일 등교시켜야 한다고 제안한 바 있다. 이에 대해 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 5일 기자간담회에서 부정적인 입장을 보였다.

