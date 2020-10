김해시, 'G-방역 플랫폼' 구축 ··· '바이러스 안전도시' 만든다

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시가 지역에서 생산한 방역제품의 안정적 공급과 판매 확대를 위해 방역제품 생산 19개 기업과 김해상공회의소, 남부공항서비스, 김해중소유통물류협동조합이 참여하는 'G-방역 플랫폼'을 구축했다.

6일 맺은 플랫폼 구축 협약은 방역제품을 지역에 안정적으로 공급하는 '자급자족 바이러스 안전도시' 구축과 방역제품을 지역 내 지속적으로 소비하는 B2C 시스템 구축, 지역 내 방역제품 생산 기업 간 제품을 구매하는 B2B 시스템 구축을 목표로 하고 있다.

김해시는 마스크생산과 마스크 자동화설비 제조, 손소독제, 공기청정기, 공간소독기 등 5개 분야 방역제품을 지역을 대표하는 김해형 방역산업으로 육성 발전시킨다는 계획이다.

이번 MOU 체결에 참여한 마스크 제조 기업은 바이탈린, 지비케이그룹, 신진메디칼, 가온, 기영TI, 에스에스플로텍, 제이케이유통, 순수, 바이바이, K·Q·TOP, 미소나라, 미티오코리아, 한빛, 삼화피엠아이 등 총 14개 기업이다. 마스크 자동화설비 제조기업으로는 스맥과 천일기계가 참여했다.

손소독제 제조기업은 엔보이비젼, 공기청정기 제조기업은 삼화피엠아이, 오성일렉코리아, 공간소독기 제조 기업은 커넥팅닷유나이티드가 참여했다.

김해중소유통물류협동조합은 유통을 맡고 김해상공회의소와 남부공항서비스는 제품 홍보와 구매, 소비촉진 등을 맡는다.

허성곤 김해시장은 "우리 지역에서 만든 '메이드인 김해' 방역제품을 시민과 공공기관, 기업들이 우선 구매할 수 있도록 협조체계를 잘 구축할 계획"이라고 했다. "이번 협약이 바이러스 프리 도시 김해를 만드는 마중물이 될 것"이라고 덧붙였다.

