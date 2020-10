유티인프라·네츄르먼트 MOU 체결, '암환자, 레시피 걱정하지 마세요!'

(주)유티인프라(대표 박동국)과 (주)네츄르먼트(대표 이미경)는 지난 9월 23일 '암 환자를 위한 맞춤형 레시피 콘텐츠 공동 연구개발'을 위한 MOU를 체결했다.

이번 협약은 과학적이고 영양균형적인 레시피를 연구·개발을 통해 보다 나은 서비스 제공 및 치료 효과와 영양상태 개선을 위해 추진됐다.

양사는 ▲암환자 맞춤 레시피 공동연구 ▲질환자 트렌드 레시피 콘텐츠 공동연구 ▲질환자 전문 영양관리 플랫폼 '키니케어'와 연계한 영양솔루션 레시피 연구개발 등 영양관리에 어려움을 겪고 있는 수많은 암환자들의 영양상태 개선을 통한 치료효과 향상을 목표로 지속적인 레시피 연구에 협력하기로 했다.

이와 관련해 박동국 대표는 "전문 레시피 개발 기업인 네츄르먼트와의 연구개발 협약을 통해 암환자 영양관리에 더욱 진보한 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대하며, 새롭고 다채로운 메뉴를 제공하여 환자의 컨디션을 최상의 상태로 올릴 수 있을 것이라 자신한다."고 전했다.

한편, 암환자들이 유용하게 이용할 수 있는 영양 레시피 제공 서비스는 오는 2020년 12월부터 무료 베타테스트 기간을 거친 후 2021년 정식 서비스를 시행할 예정이다. 암환자 전문 영양관리 헬스케어 플랫폼인 ‘키니케어’ 서비스는 플레이스토어 및 앱스토어에서 다운받을 수 있다.

