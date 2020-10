창립 40주년 맞은 다우닝가구, 고객 감사 이벤트 가죽소파 최대 50%

- 9월 25일~11월 3일까지 40일간 다우닝 가구 창립 40주년 행사열어

- 다우닝 가구 대표 가죽 소파 최대 50% 파격 특가 할인 진행

창립 40주년을 맞은 다우닝(Dauning)가구가 오는 11월 3일까지 고객 감사 행사를 진행중이라고 밝혔다. 창립 40주년 행사기간 동안에는 다우닝 가구 베스트 제품을 최대 50% 파격 특가로 구매할 수 있다.

다우닝 이태리 천연 ALL 통가죽 소파 보르도(2600), 비엔나와 ALL 가죽 소파 토론토, 피카소, 마리노,보르도20, 카이아, 피에라를 최대 50% 할인된 파격 가격으로 만난다. 파격 특가 할인 뿐 아니라, 소파를 구매한 고객들을 대상으로 다양한 경품 혜택도 제공된다. 감사행사 기간동안 200만원이상 구매고객에게는 스타벅스 텀블러를 증정하며, 구매 고객 중 20명을 추첨하여 250만원상당의 비스포크 냉장고, 구매금액 50%페이백, 140만원 상당 알파 204 리클라이너를 경품으로 증정한다. 또한 다우닝가구가 입점된 백화점에서 행사 기간 내 100만원 이상 구매시에는 백화점 상품권 7.5%를 증정하며, 전국 유일한 직영 다우닝가구 판교 전시장에서는 성남사랑 상품권으로 구매가 가능하여 할인가에서 6%의 추가 할인을 받을 수 있다.

국내 프리미엄 소파 전문 브랜드 다우닝(Dauning)은 40년동안 독자적인 기술력을 바탕으로 이태리 현지에서 최상의 가죽을 직접 생산해 고품질의 소파를 제작하고 있다.

다우닝 관계자는 “추석기간동안 길어진 집안생활에 활력을 위해 오래된 가구를 교체하려는 니즈가 있는 고객들의 방문이 많았다. 40년이라는 긴 시간 동안 다우닝가구가 성장할 수 있도록 많은 성원을 보내주신 고객에게 보답하는 의미에서 행사를 기획했는데 어느정도 보답한 것 같아 보람을 느낀다”며 "올 한 해 40주년을 맞아 다양한 할인행사가 준비돼 있으니 많은 성원 바란다"고 말했다.

한편, 다우닝가구 창립 40주년 행사는 전국 다우닝이 입점된 백화점, 전국 유일 다우닝가구 직영 판교 전시장에서 진행되며, 다우닝 공식 온라인 몰을 통해 전국 지점 확인과 자세한 행사 내용을 확인 할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr