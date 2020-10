옥계(속초방향)휴게소는 방문고객 대상으로 피켓을 활용하여 코로나19 확산 예방을 위한 방역수칙을 안내했다.

옥계(속초방향)휴게소 김성현 소장은 “다양한 홍보수단을 통해 코로나19 확산 예방을 위해 최선을 다하겠다.”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr