서창산업(주) 용인(강릉방향)주유소는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 주요 동선에 향균필름을 부착하여 방역을 강화하고 있다고 밝혔다.

용인(강릉방향)주유소는 주유기기 터치모니터와 화장실손잡이 등 주요 부분을 중심으로 향균필름을 부착하고 주기적으로 교체관리 및 소독활동을 펼치는 한편 고객 간 거리두기 등 방역수칙 준수에 열을 올리고 있다.

주유소 관계자는 "코로나19에 대비한 상시적인 방역활동 속에서 향후 확진자 발생 숫자에 큰 영향을 미칠 수 있다는 우려를 충분히 인식, 전방위적인 비상체제를 갖추고 있다."고 전했다.

