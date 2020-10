중부내륙고속도로 괴산(양평방향)주유소는 고객쉼터에 러닝머신과 안마의자를 비치하고 장시간 운전에 지친 운전 고객들이 잠시나마 피로를 풀 수 있어 좋은 반응을 얻고 있다.

고객쉼터에는 러닝머신과 안마의자뿐만 아니라 TV시청과 인터넷도 활용할 수 있게 갖추고 있어 고객분들로 하여금 좋은 반응을 얻고 있다고 주유소 관계자는 밝히며 앞으로 질좋은 서비스를 위하여 더욱 노력하겠다고 말하였다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr