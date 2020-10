배스킨라빈스, 행복 상생 프로젝트 첫 시작 강원도 평창 감자 활용한 ‘미찐 감자’ 출시

고객·농가 마음 모두 사로잡은 맛의 완성…아이스크림 등 10월 신제품에 평창 감자 활용

SPC그룹이 운영하는 배스킨라빈스가 ‘행복 상생 프로젝트’의 첫 시작으로 강원도 평창 감자를 원료로 활용한 ‘미찐 감자’ 아이스크림을 출시했다.

배스킨라빈스의 ‘행복 상생 프로젝트’는 지역 농가와의 협업을 통해 국내 농작물 소비를 활성화하고, 이를 활용한 이색 제품을 선보이는 사회공헌 활동이다.

‘행복 상생 프로젝트’의 첫 시작을 알리는 신제품 ‘미찐 감자’는 ‘지역 농가와의 행복한 상생’, 그리고 ‘고품질의 맛’이라는 고객 가치를 높이기 위해 기획됐다. ‘미찐 감자’라는 제품 이름은 ‘맛 미(味)’와 ‘찐 감자’를 조합한 제품명이며, ‘미치게 맛있는 맛!’ 이라는 문구를 적용했다. 지역 감자의 소비 촉진을 돕고, 쪄 먹는 것으로 익숙한 평창 감자에 배스킨라빈스만의 즐거움을 더했다.

‘미찐 감자’는 강원도 평창 감자로 만든 ‘감자 아이스크림’과 감자의 풍미를 더욱 살려주는 ‘치즈 아이스크림’을 섞고, 바삭하게 씹히는 식감의 ‘감자볼’을 토핑으로 듬뿍 넣었다. 배스킨라빈스는 아이스크림뿐만 아니라 아이스크림 케이크, 음료, 아이스 디저트 등 10월에 선보이는 모든 신제품에 감자를 원료로 활용했다.

감자 밭에 숨어있는 감자 아이스크림을 수확하는 콘셉트의 ‘미찐 감자 케이크’와 진한 감자의 풍미를 담은 아이스크림 쉐이크에 감자쿠키 크럼블을 듬뿍 올린 ‘미찐 크럼블 쉐이크’, 찹쌀떡 속에 감자볼과 감자 아이스크림을 가득 넣고, 치즈 파우더를 뿌린 ‘미찐 감자 아이스 모찌’ 등이다.

SPC그룹 배스킨라빈스 관계자는 “배스킨라빈스의 사회공헌 활동인 ‘행복 상생 프로젝트’를 통해 강원도의 대표적인 농산물인 감자를 활용한 신메뉴를 개발했다”며 “앞으로도 지역 농가와 고객 모두를 만족시킬 수 있는 다양한 활동을 이어나갈 예정이다”고 말했다.

한편, 배스킨라빈스는 ‘행복 상생 프로젝트’를 통해 감자를 활용한 신제품 출시 이외에도, 취약 계층을 대상으로 한 신제품 나눔 등 다양한 사회공헌 활동을 진행할 예정이다. ‘행복 상생 프로젝트’는 SPC그룹이 진행하는 ‘우리 농가 돕기 프로젝트’와 함께 한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr