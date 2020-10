임직원과 함께하는 착한 연대…에듀윌 대표 사회공헌 ‘나눔펀드’는?

기업의 사회공헌활동(CSR)은 경영에 있어 필수적인 요소다. 특히 올해 갑작스러운코로나19 확산으로 사회공헌 활동에도 많은 변화가 생겼다.

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)은 2004년부터 복지 사각지대에 놓인 소외계층을 찾아 지금까지 꾸준히 지원해온 것으로 알려졌다. 2017년 사회공헌위원회를 발족했으며, 지속적인 활동을 통해 통해 ‘지역사회의 꿈’ 실현을 위한 노력을 이어나가고 있다.

그 중 ‘나눔펀드’는 전 임직원과 함께 하는 ‘착한기업’의 특별한 기부 프로그램이다. 에듀윌은 2015년 나눔펀드 도입을 시작으로 임직원과 기업이 매달 1:1 모금을 하는 매칭그랜트 방식으로 지원을 이어나가고 있다.

그동안 소년보호협회, 아동자립지원, 장애인 취업 및 창업 등에 지원된 가운데, 올해는 코로나19 확산에 따른 긴급 지원에 쓰였다.

지속되는 코로나19의 확산 방지 및 피해 지원을 위해 전국재해구호협회에 5,000만원을 기부했다. 이 외에도 사회 소외계층의 꿈과 새로운 출발을 응원하기 위해 기부를 하기도 했다.

박명규 에듀윌 대표는 “복지 사각지대에 놓인 많은 분들이 어려운 시기를 이겨낼 수 있도록 지원을 지속할 예정이오니, 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 전했다. 에듀윌의 따뜻한 나눔활동은 사회공헌위원회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

에듀윌 사회공헌위원회는 보호관찰 청소년을 위한 ‘검정고시 수강지원’, 매달 쌀을 기증하는 ‘사랑의 쌀 나눔’, 임직원 기부활동인 ‘나눔펀드’ 사업, 청소년 교육비 지원 사업 ‘에듀윌 장학재단’ 등의 프로그램을 운영 중이다.

한편, 에듀윌은 세 번의 대통령상 수상을 비롯, 정부기관상 12관왕에 빛나는 종합교육기업이다. 한국리서치 공무원 선호도, 인지도 조사 결과 1위에 올랐으며, KRI 한국기록원에 공인중개사 최다 합격자 배출 기록을 세 번 공식 인증받았다. 이와 같은 업계 유일 '합격자 수 최고기록'은 아무도 깨지 못한 기록이다.

