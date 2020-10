초등인강 와이즈캠프, 실시간 쌍방향 그룹 화상수업 선보여

교육부가 수도권 등교 재개와 주 1회 이상 실시간 쌍방향 수업을 권고하면서 학부모들은 한숨을 내쉬고 있다. 아이들의 안전도 중요하지만, 가정에서 학습 관리하는 것 자체가 현실적으로 힘든 상황이기 때문이다.

많은 부모들이 자녀의 학습 공백을 채우기 위해 다양한 홈스쿨링에 대해 관심을 보이고 있다. 홈스쿨링을 선택할 때는 전과목 학습이 가능한지, 비대면 수업의 단점을 해결할 수 있는 프로그램이 마련되어 있는지 등을 꼼꼼히 확인하는 것이 좋다.

그 중에서도 와이즈캠프는 교육부가 제시한 원격수업 방안과 동일한 학습을 운영하면서 원격수업의 단점을 보완해 눈길을 모으고 있다. 초등 학부모 78%의 회원이 재구매 할 정도로 탄탄한 학습관리 효과를 보여주고 있는 상황이다.

와이즈캠프는 비대면 쌍방향 그룹 화상수업을 실시한다. 또, 스마트 학습 콘텐츠에 비주얼씽킹 학습법을 적용한 개뼈노트, 말뼈사전, 글뼈읽기 등을 제공하고 있다.

개뼈노트는 메타인지능력을 키우는데 도움이 되는 학습으로, 교과서 속 단원별 개념 구조화화 원리를 지문, 영상, 삽화 등을 통해 한눈에 파악할 수 있다. 말뼈 사전은 초등 교과서 속에 내재되어 있는 3,367개의 낱말의 구조를 음성과 이미지로 제공하는 초등 맞춤형 사전으로, 한글과 영어의 올바른 발음법과 음성을 제공하고, 실제 모습, 다양한 예시 자료도 제공된다.

글뼈읽기는 글과 친해지고 글의 뼈대를 파악할 수 있는 문해력 향상을 돕는 콘텐츠로 초등 전 학년 국어 교과서 속 지문을 종류에 따라 읽고, 글의 의미를 구조화해 보여줘 글에 대한 호기심과 활동 등으로 자연스럽게 문해력을 쌓기가 가능하다.

더불어, 교육부가 권고한 실시간 쌍방향 원격수업을 케어하기 위해 와이즈캠프는 실시간 그룹형 화상수업을 제공하고 있다. 월 2회 진행되며 실제 교안을 학습기에 띄워 교과 진도를 나가며, 전국 다른 지역의 친구들 최대 10명과 함께 수업을 이뤄 교사와 학생들간의 쌍방향 커뮤니케이션은 물론, 학생들 개개인의 발표력, 문제 해결력, 협동심 등을 키울 수 있다.

와이즈캠프 관계자는 "별도의 화상 도구 없이 학습기 내에서 교과 진도 학습이 이루어진다는 점에서 학생, 학부모가 만족하는 학습 콘텐츠를 선보이기 위해 지속적으로 노력하고 있다"며 "원격수업이 수업의 질을 높이지는 못한다는 학부모님들의 고민과 걱정을 덜기 위해 더욱 다양한 프로그램을 제공하고 있는 상황이다"고 말했다.

그는 "개인별 맞춤 관리는 1:1 관리 선생님 제로 운영되며 상시 문자, 쪽지, 전화 상담을 제공해 부족한 학습 습관을 잡도록 돕는다"고 전했다.

한편, 와이즈캠프는 비대면 그룹형 화상수업과 와이즈캠프 속 모든 학습 콘텐츠를 10일간 무료로 체험할 수 있는 이벤트를 진행중이다. 신청 시 급수별 한자 문제집과, 비상교육 수학문제집을 증정하며 신청 및 자세한 사항은 와이즈캠프 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

