기관·외국인 보유 비중 확대 종목 및 최근이슈 분석

AI투자비서 라씨로는 매일 장마감 후 외국인과 기관의 보유 비중이 확대된 종목을 분석해서 제공한다.

상장주식수 대비 외국인이나 기관 순매매의 비중이 높은 경우, 이후 주가 변동에 영향을 줄 수 있기 때문에 많은 투자자들이 관련 종목에 주의를 기울인다.

AI라씨로가 분석한 결과, 10월5일 기관은 만도(204320)를 총 주식의 0.8%인 39만4165주 순매수했고, 셀레믹스(331920)를 총 주식의 0.6%인 4만5135주 순매수 한 것으로 나타났다.

해당 정보는 현재 라씨로웹 또는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 18시 40분,해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

