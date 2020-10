"네이버, 인위적 검색알고리즘 통해 '자사 쇼핑·동영상' 우선 노출"…공정위, '시정명령·과징금'

'자사 서비스 검색 우대 행위' 첫 제재

자사에 유리한 방향으로 검색 알고리즘 지속 조정·변경

자사 서비스엔 가중치 1.5배 부여·경쟁사엔 불리한 기준 적용

이 결과 네이버 쇼핑 점유율 3년새 '12.7→26.2%' 늘어

공정위 "네이버가 '검색결과 객관적' 믿는 소비자 기만"

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 네이버가 검색알고리즘을 자사 쇼핑·동영상에 유리하도록 지속적으로 조정·변경해 부당하게 검색결과 노출순위를 조정했다며 공정거래위원회가 제재를 결정했다.

6일 공정위는 네이버가 쇼핑·동영상 분야 검색 서비스를 운영하면서 검색알고리즘을 인위적으로 조정·변경해 자사의 스마트스토어 상품와 네이버TV 등을 검색결과 상단에 올리고 경쟁사는 하단으로 내린 행위에 대해 각각 시정명령과 과징금(총 267억원)을 부과하기로 결정했다고 밝혔다.

우선 공정위는 네이버가 자사 오픈마켓 입점업체 상품이 검색 결과 상단에 노출되기 유리하도록 검색알고리즘 변경한 것으로 봤다. 네이버는 다양한 쇼핑몰에서 판매되는 상품 정보를 검색·비교할 수 있는 온라인 비교쇼핑서비스(쇼핑분야 전문검색서비스)를 제공하면서 동시에 오픈마켓 서비스도 제공하고 있다. 네이버 쇼핑검색 결과에는 자사 오픈마켓 상품과 11번가와 G마켓, 옥션, 인터파크 등 경쟁 오픈마켓 상품이 모두 노출된다.

네이버는 먼저 검색어와의 관련성, 즉 해당 상품의 검색 질의에 대한 적합도와 인기도 등을 점수화한 값을 기준으로 네이버 등록상품의 기초 순위를 산정한다. 이렇게 산정된 상위 300개 상품을 대상으로 다양성 함수를 적용해 점수를 재계산해 상위 120개 상품(첫 3페이지)의 최종순위가 정해진다. 이때 네이버는 다양성 함수를 적용해 최종 순위를 결정하는 과정에서 자사 오픈마켓 상품이 우선 노출되도록 알고리즘을 조정·변경했다. 구체적으론 자사 오픈마켓 출시 전 후인 2012년 4월 전후로는 경쟁 오픈마켓 상품에 대해 '1 미만'의 가중치를 부여해 노출순위를 인위적으로 내렸다. 또 같은해 7월에는 자사 오픈마켓 상품은 페이지당 일정 비율 이상 노출을 보장하는 방식을 도입하기도 했다.

이어 자사 오픈마켓 상품에는 가중치(1.5배)를 주고 검색결과의 다양성이라는 명분으로 동일한 쇼핑몰의 상품이 연달아 노출되는 경우 해당 쇼핑몰 상품 노출 순위를 하향조정하는 '동일몰 로직'을 도입해 자사 오픈마켓 대비 경쟁 오픈마켓 상품에 대해 불리한 기준을 적용하기도 했다. 경쟁 오픈마켓 상품은 오픈마켓 단위로 동일한 쇼핑몰이라고 본 반면 자사 오픈마켓 상품은 입점업체 단위로 이 기준을 적용한 결과 자사 오픈마켓 상품 노출이 크게 늘게 됐다.

이 같은 네이버의 알고리즘 조정에 따라 쇼핑검색결과에서 네이버 오픈마켓 상품의 노출 비중이 2015년 3월 12.68%에서 2018년 3월 26.20%로 증가했다. 반면 상위 4곳의 경쟁 오픈마켓 상품의 노출 비중은 같은 기간 42.23%에서 33.04%로 줄었다. 이 같은 쇼핑분야의 불골정행위에 대해 공정위는 시정명령과 함께 과징금 약 265억원)을 부과했다.

공정위는 네이버가 동영상 부문에선 자사 동영상에 가점을 주거나 경쟁사에게 검색알고리즘 개편 사실을 전혀 알리지 않는 방식으로 검색결과를 왜곡했다고 판단했다.

네이버는 쇼핑과 마찬가지로 자신의 동영상 검색서비스를 통해 네이버TV 등 자신의 동영상과 판도라TV·아프리카TV 등 경쟁사의 동영상들을 소비자에게 보여준다. 검색결과는 검색알고리즘에 따라 계산된 관련도 값이 높은 동영상부터 위에서 아래로 정렬된다. 네이버는 자사 동영상 부서에게는 데모 버전을 통해 테스트하게 하고, 계열사인 그린웹서비스는 내부 문서 '키워드 입력 가이드'를 만들어 띄어쓰기 방법과 유의어·외래어 표기 요령 등을 상세히 기술하고, '필수로 입력해야 할 키워드'까지 지정했다. 하지만 경쟁 동영상 사업자에게는 키워드의 중요성은 물론 알고리즘이 전면 개편됐다는 사실조차 알리지 않았다. 또 네이버는 자사 동영상 중 '네이버TV 테마관'에 입점한 동영상에는 직접적으로 가점을 주기로 했다.

이 같은 네이버의 행위 이후 일주일 만에 검색결과 최상위에 노출된 네이버TV 동영상 수는 22% 증가했다. 특히 가점까지 받은 테마관 동영상의 노출수 증가율은 43.1%에 달한다.

송상민 공정위 시장감시국장은 "플랫폼 사업자가 자사에 유리하게 검색알고리즘을 조정·변경하는 방식으로 이른바 '자사우대' 행위를 한 행위에 대해서 제재한 최초의 사례"라며 "알고리즘을 전면적으로 개편하면서 그 중요 사항을 경쟁사업자에게는 전혀 알리지 않은 행위도 경쟁질서에 영향을 줄 경우에는 공정거래법 위반이 된다는 점을 분명히 한 것"이라고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr