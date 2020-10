송파구, 일자리 네크워크 ‘Meet up! 스타트업’ 진행

잘나가는 스타트업과 준비된 인재 만남...온라인 멘토링부터 취업 연계까지 한번에

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 취업 준비생의 구직과 스타트업의 채용을 돕는 '밋업! 스타트업' 일자리 매칭 프로그램을 11월까지 진행한다.

많은 스타트업 기업들이 혁신적인 기술과 아이디어를 보유하였지만 우수한 인재를 확보하지 못해 어려움을 겪고 있다.

또 역량을 갖추었으나 정보가 부족, 스타트업에 도전하지 않는 청년들이 적지 않다.

이에 송파구가 구직난과 구인난을 한번에 해결하고 코로나로 위축된 채용시장과 스타트업 업계에 활력을 불어넣기 위해 나선 것이다.

'밋업! 스타트업'은 취업 희망자들을 대상으로 개인별 역량진단과 온라인 멘토링을 하고, 이들을 필요로 하는 스타트업에 연결하는 프로그램이다.

프로그램은 총 2회에 걸쳐 ▲스타트업 입문(우수 스타트업 CEO 특강) ▲구직자 개별 역량진단 및 기업추천 ▲온라인 기업탐방 ▲개인별 맞춤형 온라인 멘토링(자기소개서 첨삭, 입사지원서 작성 지원)으로 구성된다.

참여자 역량과 적성에 맞는 기업을 1:1로 매칭, 취업 연계까지 해결책을 제시할 방침이다.

스타트업 취업을 희망하는 청년 120명과 신규 채용계획이 있는 스타트업 20개 기업을 10월26일까지 온라인으로 모집한다. 자세한 사항은 송파구청 홈페이지나 구청 일자리정책담당관을 통해 확인할 수 있다.

박성수 송파구청장은 “송파구에 우수한 스타트업이 많이 있는데 청년구직자들이 몰라서 지원을 못하는 것이 안타깝다”며 “앞으로 일자리 매칭 프로그램을 적극 활용, 모두가 함께 성장하는 일자리 선순환 생태계를 조성할 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr